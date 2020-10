Analía Franchín habló de los preferidos de MasterChef Crédito: gentileza Telefe

26 de octubre de 2020 • 13:45

Analía Franchín, una de las participantes de MasterChef Celebity, no se guardó nada al ser consultada sobre el reality de cocina conducido por Santiago del Moro. Entre los temas que tocó, en diálogo con radio Rivadavia, habló de participantes "mimados" y aseguró que "a nadie le entregan los platos hechos".

La periodista, quien fue dada de alta de coronavirus poco tiempo antes de que comenzara el certamen, contó algunos detalles en el programa Pasa Montagna y ayudó a despejar dudas, luego de que circularan rumores sobre la legitimidad del certamen en relación a las preparaciones de los famosos. "Si me preguntás cuando pasan al frente y prueban los platos y dicen que el de pirula está exquisito y el de pirulo está horrible, yo no lo puedo confirmar porque no lo pruebo", contestó al ser consultada sobre si era real eso de que a algunos participantes les entregaban los platos hechos.

Además, dio a entender que a su parecer los jurados (Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) tendrían algunos preferidos. "Hay una contemplación en ciertas cosas que si las hiciera alguno de los otros participantes, la sanción sería más grande. Creo que hay dos o tres muy mimados, pero no voy a decir los nombres porque se van a dar cuenta", expresó.

Más allá de saber que era una prueba dura, Franchín aseguró que, al ser convocada, no lo dudó. "Me encantó el proyecto de entrada porque sale de lo común en relación a los trabajos que venía haciendo. No es un formato mala leche: te podés pelear o no por un huevo o un panqueque pero no por cuestiones personales. Habitualmente en los realities tienden a ir por el escándalo y al golpe bajo y acá no existe". Aunque ha tenido algunas peleas, como el enfrentamiento con Sofía Pachano,, la periodista prometió que no se trató de un "plan orquestado", que si hay peleas en pantalla es porque realmente fueron peleas.

Por último, la participante de MasterChef Celebrity se animó a imaginar que Claudia Villafañe y Belu Lucius estarán en la final.

