Anamá Ferreira y un episodio de su niñez que la marcó.

Visiblemente conmocionada por los hechos en torno a la muerte de george Floyd en Estados Unidos, desde hace varios días que Anamá Ferreira ha decidido usar los medios de comunicación para transmitir un mensaje de igualdad y, a la vez, preocupación por lo que está ocurriendo.

En su cuenta de Instagram había expresado: "Estoy muy triste, porque yo pensé que el mundo iba a cambiar con la pandemia. Lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos fue terrible, lo mataron por negro, no por otra cosa. Basta de racismo, de odiar a los negros, de ser homofóbico, de odiar a los 'cabecitas negras' como dicen acá . Basta de decir 'afroamericano', él es americano. Basta de pensar que todas las negras por ser brasileñas tienen que saber bailar, yo he demostrado que no sé bailar. Ser discriminada en los desfiles, que digan 'no la quiero poner porque es negra', pero yo tenía que seguir. No me podía quedar con eso, tenía que romper el techo de cristal del racismo. Basta".

Convocada por Bendita para poder profundizar sobre el mensaje que había subido a sus redes, la modelo contó una triste anécdota de su niñez: "Una vez, en mi pueblo me vestí de angelita. Yo estaba con los rulos, tenía la vela prendida, y una chica me dice: '¿vos qué ángel sos? Porque no hay ángeles negros'. Y yo le contesté: 'Soy el arcángel Gabriel'. Ella se dio vuelta, y yo le prendí fuego el ala de papel de su disfraz ".

La modelo aclaró que el hecho no pasó a mayores, pero que fue producto de la bronca que le dio que la despreciaran de esa manera por su color de piel. Anamá aclaró que mientras siga la cuarentena ("que estoy siguiendo a rajatabla") no irá al estudio de Tarde pero temprano, el programa de Net TV en el que participa. Así que se refugiará en las redes sociales para seguir concientizando.