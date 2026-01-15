Antonio Banderas reveló cuál fue el “golpe de suerte” que le cambió la vida

Este miércoles, Antonio Banderas visitó el programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, y contó parte de su historia de vida. Reconocido actor y director de cine, entre otras profesiones, la celebridad española explicó cuál fue su “golpe de suerte” para comenzar su carrera artística.

Oriundo de Málaga, Banderas viajó hacia Madrid con la ilusión de poder hacer sus primeros pasos artísticos en el Teatro María Guerrero. Con una realidad sumamente diferente a la actual, el actor vivió en casa de amigos y hasta en pensiones donde llegaba con lo justo para poder pagar el día.

Antonio Banderas contó cuál fue su "golpe de suerte" que le cambió la vida

“Mi golpe de suerte ocurrió una noche en la que me había hecho amigo de un chico que servía en la cafetería del Teatro María Guerrero. Esa persona me regalaba, todas las noches, un bocadillo de jamón y queso y un vaso de cerveza. Era lo único que comía”, expresó sobre las dificultades económicas de la época que lo llevaron a esa situación.

Al sufrir la penuria económica y no tener un porvenir asegurado en lo artístico, Banderas analizó marcharse hacia Málaga. “Pensé: ”me voy, lo intenté“. En Málaga iba a dar clases para niños que era lo que hacía y fue ahí donde crucé a Alicia Moreno, la hija de Nuria Espert, que en aquella época trabajaba en la administración del teatro”, manifestó.

Antonio Banderas contó cómo fueron sus inicios en la actuación (Foto: Instagram @antoniobanderas)

Ante la presencia de esta mujer, Banderas volvió sobre sus pasos y se dirigió a la barra donde ella estaba sentada para presentarse y jugarse su última oportunidad. “¿Qué hay que hacer para trabajar en el Centro Dramático Nacional?“, le preguntó el actor a esta mujer, que le abriría una oportunidad única. ”Me pregunta si tengo teléfono y le digo que una amiga sí tiene y se lo dejo en una servilleta. Después me fui a casa de unos amigos, donde dormía alrededor de un sofá“, rememoró.

Memorioso de cada detalle y momento, Banderas explicó que su amiga, llamada Matoya del Real, le tocó el portero eléctrico de la pensión para confirmarle la noticia que fue seleccionado para ir a demostrar su talento. “Me fui con un libro de Paco Nievas y cuando paso al lugar estaban Nuria, Ramón Tamallo y Luis Pascual. Ellos me dicen si me podía aprender unas líneas en cinco minutos y después tardaron mucho en contestarme”, dijo.

Antonio Carreras tiene una distinguida carrera actoral en España Lucasfilm Ltd.

Lo que siguió fue la continuación de un crudo relato donde la celebridad no podía costear el alojamiento y sufrió un golpe de estado en el medio de su estadía, lo que alteraba completamente los planes. Días más tarde, según su testimonio, se contactó con Luis Pascual, le pidió una resolución y él le indicó que comenzaría los ensayos dos semanas después de aquel día, que recordará toda su vida.

“En esa obra, La hija del aire, vino a verme un señor que se llamaba Pedro Almodóvar. Si yo esa noche no me paro en las escaleras del María Guerrero y me vuelvo, vos y yo no estaríamos hoy hablando. Esa es la vida“, subrayó como moraleja.

La crítica a las personas que no tienen curiosidad por la lectura

Antonio Banderas es un referente de la cultura española y, por ende, su palabra es escuchada por la audiencia. Además de su recorrido actoral, el actor y director puso la lupa en el desarrollo de la gente joven que no lee y tiene un déficit de atención alarmante.

“Hay que decirle a la gente joven que lea. Estamos en un momento crucial, es muy duro ver a estas personas que tienen un cerebro de cristal, que le da pequeños orgasmos inmediatos, pero que no profundizan nada”, lanzó, contundente. Acto seguido puntualizó que existe un “premio” al ahondar distintas obras literarias que enriquecen el léxico y nutren al cerebro.

Antonio Banderas pidió que la gente joven tenga más contacto con la literatura

“Hay premio al final de la lectura. Está el hecho de abrir un libro y tener un momento donde te encontrás con algo nuevo. Lo más importante de la cultura es que va a resultar muy difícil manipularte cuando posees conocimientos y sabes leer las intenciones de la gente”, argumentó.

Ante la atenta mirada de su interlocutor, Banderas machacó sobre la cuestión y lanzó un contundente dato: “Nunca se dieron tantos suicidios entre la gente joven, está cambiando el mundo”.