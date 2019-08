Anamá Ferreira, contra Sol Pérez: "Tiene que hacer plata con lo que sabe hacer"

Anamá Ferreira se mostró crítica con la posibilidad de que Sol Pérez se meta en política Crédito: Instagram

Anamá Ferreira sorprendió esta semana al arremeter contra Sol Pérez, al señalar que la ex chica del clima se había hecho famosa por su cola y que no estaba capacitada para, por ejemplo, meterse en política.

"No me parece que tenga que meterse en política. Me han ofrecido tantas veces y yo jamás lo hice. Ella tiene que hacer plata con lo que sabe hacer, ya le dije. Tiene que ser sexy. Ganar plata por otro lado, explotar más su estilo, llegar a las mujeres con cosas de gimnasia, trabajar con lo que sabe", opinó la exmodelo en El show del espectáculo. Sin embargo, la frase más fuerte llegó minutos después: "Es famosa por su cola. Tiene que perfeccionarse, hacer un buen curso de teatro, comedia, danza".

Pero lo peor sucedió cuando Ferreira y Pérez se cruzaron cara a cara en Tarde pero temprano, el programa que comparten en Net TV, Tarde pero temprano. Al escuchar sus dichos, bastante enojada, la rubia le pidió una explicación a la modelo. "¿Dije algo mal? Porque cuando vos dabas el clima, los hombres te miraban a vos", disparó Anamá, sin ánimo de retractarse. Por supuesto, la respuesta por parte de la rubia no tardó en llegar. "Quizás algo que vos no sabías es que si yo decía a las 11 llueve, a las 11 llovía", retrucó Sol.

Lejos de calmarse, la brasilera redobló la apuesta y disparó: "¿A vos te molesta que diga que te hiciste conocida por tu anatomía, que es genial? Vas a tener que cambiar tu Instagram y no ponerte más de espalda". Esta frase no sólo despertó la furia de la influencer -que comenzó a llorar- sino también la de su compañera Laura Ubfal, que sin dudarlo, salió al cruce en defensa de la conductora. "La gente está tratando de evolucionar, a ver si cambias la cabeza y no herís a una compañera. ¿Cómo podes cosificar así a una mujer? Tenés una escuela de modelos", señaló la periodista.

Este mediodía, la guerra siguió en el piso de Intrusos donde Ferreira volvió a explicar el motivo de sus dichos. "Me preguntaron qué me parecía que Sol se meta en política y dije que ahora ella tendría que aprovechar su físico para hacer otras cosas. Ella dijo que estaba cansada de que la gente hable de su cola. Pero lo que yo quise decir es que cuando ella daba el clima, los hombres miraban el tiempo para verla a ella", indicó nuevamente.

Sorprendida por la repercusión que tuvieron sus palabras, la exmodelo también se refirió al entredicho con Ubfal: "Ser panelista es duro. Hay que tener códigos. Sol estaba mal y Laura se metió porque buscaba pantalla. Empezó a mezclar los temas, se metió con mi laburo y me enojé en serio. Yo no engaño a nadie en mi escuela (...). Acepto a todas: altas, bajas, rubias, morochas. El laburo es sagrado", expresó en referencia a los dichos de su compañera días atrás.