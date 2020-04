Andrea del Boca habló de su salud y del curioso proyecto que la unirá a su hija, Anna

"Estoy muy bien, más allá de la preocupación por esta pandemia, sobre todo porque mis hermanos viven en los Estados Unidos", contó este miércoles Andrea Del Boca, en diálogo con Intrusos .

De este modo, la actriz dio su primera nota tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida de urgencia, a fines de febrero . "Estoy en casa haciendo la cuarentena con mi mamá, mi tía, mi hija y el perro. La única vacuna contra el coronavirus que existe hoy es quedarnos en casa, y celebro que nuestro presidente haya tomado estas medidas porque primero está la salud y luego el resto", señaló.

La actriz contó que le gusta cocinar y que, de hecho, también lo hace para algunos amigos. "Mandan a buscar la comida porque no salgo de casa para nada; sólo voy a la farmacia cada dos semanas. Me gusta cocinar de todo, desde milanesas hasta risottto, amasar pastas... Los dulces me encantan, pero hay que cuidarse", contó.

Además, Del Boca dio detalles de la operación de urgencia a la que fue sometida el 27 de febrero, que muchos vincularon con la supuesta complicación de una cirugía estética que la actriz se habría realizado. "Me operé de una hernia abdominal, una intervención que pateaba hacía tiempo por trabajo y requería que hiciera reposo. Y mi doctor decidió que fuera a fines de febrero porque se me iba a estrangular. Sé que se dijo que me había hecho una estética, pero siempre se dicen cosas de mí. No tendría nada de malo haberme hecho una estética pero no fue el caso. Entiendo las reglas del juego, pero aprendí a poner una escala de valores y me preocupo por lo importante", aseveró.

La protagonista de telenovelas como Antonella o C eleste, siempre Celeste no esquivó ninguna pregunta y respondió también sobre cómo está su hija Anna, luego de haber denunciado a su padre Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado por el vínculo . "Anna es una mujer de 19 años y está buscándose todo el tiempo. Estamos ordenando muchas cosas, procesando ciertos temas y poniendo el acento en lo que de verdad importa. Este aislamiento social es como volver al útero, estar en casa y expresar los miedos, temores, angustias, sueños, alegrías", señaló.

"Estoy cerca de ella, acompañándola, apuntalándola para que continúe con su vida y sus estudios. Desde el momento en que me enteré de lo que le pasó, siempre me comporté como una mamá cercana. Trabajé mucho este tema en terapia porque me preguntaba dónde estaba yo. Pero aprendí a acompañar a mi hija y a entender que yo no estaba cuando le pasaba eso. También aprendí a sacarle culpas, porque es un sentimiento que parece en las víctimas. Como mamá tuve que hacer un aprendizaje diferente y hacer las cosas que estaban a mi alcance. Es muy doloroso todo. Anna me lo decía desde que era chica, inclusive habló delante de un juez a los 9 años. Ya de más grande empezó a tomar sus decisiones, a averiguar. Y es su derecho", apuntó.

De muy buen humor, Del Boca insistió en Juan Pablo Fioribello es su abogado y manager, pero no su pareja. "Eso de que éramos algo más lo inventaron ustedes", dijo entre risas. Además, indicó que cuando termine la cuarentena va a retomar sus proyectos: "Vamos a hacer la película Rendirme jamás y el programa de C5N. También vamos a hacer una versión de Perla negra para un canal de internet y mi hija va a hacer el personaje que hice yo. Voy a dirigirla y también a hacer el personaje de su mamá. Pero, como para eso falta, mientras voy a hacer un programa en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram".