La reacción de Andrea del Boca tras ser absuelta por la Justicia y cuáles son sus próximos pasos a seguir

Este jueves, el Tribunal Oral Federal 7 integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli declaró inocente a Andrea del Boca en el juicio por presuntos ilícitos en la financiación de la telenovela Mamá Corazón, grabada en el 2015. En el momento en el que los magistrados dieron a conocer su veredicto, la protagonista de Celeste y Perla negra rompió el llanto y, hasta el momento, no brindó declaraciones al respecto. Sin embargo, su abogado Juan Pablo Fioribello le contó a LA NACIÓN cómo tomó la actriz la noticia y cuáles son los pasos a seguir.

Andrea del Bocal. emocionada al escuchar el verdedicto

“Fue un proceso muy largo, muy esperado, mucha prueba presentada, hicimos una estrategia de defensa muy estricta y seleccionada, buscando el objetivo al que llegamos, la absolución. Me acompañaron Federico Scgumacher y Diego Onorati, el resultado era muy esperado por todos”, le contó el letrado a este medio. Y reveló: “Andrea está muy tranquila como estuvo siempre, muy emocionada por este juicio que le paralizó la vida durante nueve años, lo que demuestra cómo por una mentira y la grieta política se le puede arruinar la vida a una persona inocente, paralizarle la carrera, es lo más triste y la Justicia determinó que no hubo delito”.

Horas más tarde, la actriz recurrió a su cuenta en Instagram para hacer un breve posteo: “Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia. El TOCF N° 7 otorgó MI ABSOLUCIÓN. Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía. A mis hermanos, a mis amigos, a mis fans por todo el apoyo. A mis abogados Fioribello, Onorati y Schumacher por toda su ayuda. Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida. Pronto compartiré más, entiendan mi emoción. GRACIAS".

La historia que Andrea del Boca compartió en sus redes instagram.com/andreadelboca

El juicio, que comenzó con una denuncia impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans, tuvo gran repercusión en los medios, y según considera el abogado, en muchos casos el tratamiento no fue el adecuado. En ese contexto, adelantó cuál es la intención de Del Boca, ahora que se demostró su inocencia. “No vamos a iniciar ninguna acción ni resarcimiento. Se evaluará a toda la gente que dijo barbaridades para ver si se inicia una acción por daños y prejuicios, pero no creo que eso suceda”, explicó.

Andrea del Boca junto a su abogado, Juan Pablo Fioribello Archivo

Y agregó: “Andrea no tiene sed de venganza ni revancha, quería seguir adelante con su vida y su carrera que se tuvo que poner en pausa por esta mentira, y la Justicia puso blanco sobre negro“, cerró el letrado.

Además de la actriz, otros diez imputados, entre los que estaban el exministro de Planificación Julio De Vido, fueron absueltos. “El tribunal resuelve absolver libremente y sin costas a Andrea del Boca por los hechos por los cuales fue requerida su elevación a juicio”, leyó uno de los magistrados. Los jueces consideraron que no hubo ilícitos en los convenios realizados entre funcionarios del ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Incaa que posibilitaron el otorgamiento de fondos a la productora A+A Group SRL, de la cual la actriz era representante.

El juicio comenzó el 7 de marzo de este año, luego de ocho años de espera. Las audiencias correspondientes se realizaron todos los jueves a través de zoom, teniendo que sortear ciertos obstáculos, como un corte de luz que obligó a pasar a un cuarto intermedio durante la primera jornada. En las sucesivas semanas declararon unas cien personas, entre las que se encontraban varios de los integrantes del elenco de Mamá Corazón, como Marcelo Mazzarello, Fabián Mazzei y Fernando Dente.

La actriz y su hija, Anna instagram @andreadelboca

En septiembre, la misma actriz se encargó de anunciar que el comienzo de las audiencias ya tenía fecha establecida. “Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”, escribió en su cuenta de Instagram.

Un mes más tarde, Del Boca le explicaba a este medio: “Estoy tranquila porque, desde el primer momento, sé lo que hice y cómo lo hice. De hecho, hay una pericia de los peritos contables de la Corte Suprema. A pedido del juzgado se hizo esa pericia contable, que determinó que todo el dinero que entró a la productora (A+A Group SRL) se utilizó para pagar lo que correspondía a Mamá corazón. En una ficción se ven los actores, pero detrás hay técnicos, luces, cámaras, estudios, proveedores... La estructura es muy grande y hay que llevarla adelante. Cuando Bacua (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino) me convoca para hacer Esa mujer, que lo hicimos en la Televisión Pública, era porque ellos tenían cinco mil horas, pero no podían exportar, no podían vender afuera porque no los conocían, entonces me proponen hacer una telenovela con la idea de exportar, pero, tanto en Esa mujer como en Mamá corazón, el contrato era muy claro".

Andrea del Boca y su padre, gran figura dentro de su carrera y un director muy exigente a la hora de ponerse detrás de cámaras

En esa misma entrevista, la actriz relacionó el revuelo mediático que despertó la acusación en su contra con la muerte de su padre, el realizador Nicolás del Boca. “Todo ese ataque fue un golpe muy duro para él, le costó la vida. Comenzó con una depresión y derivó en un cáncer. Él estaba bien, pero se fue en tres meses. Fue un cimbronazo muy grande", indicó. Y agregó: “Mi papá me decía 'tu carrera no va a resistir esto”, pero no se trata de una carrera de corto plazo sino de resistencia. La dedicación que se le pone durante tantos años".

Mamá Corazón fue grabada en el 2015 por la productora A+A Group SRL, y pese a que comenzó a editarse, nunca se emitió. La ficción contaba la historia de Alessandra (Del Boca) una viuda madre de una adolescente (Anna del Boca, hija de la actriz, en su primer protagónico). El elenco se completaba con Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss.