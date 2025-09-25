Qué pasó en el juicio a Andrea del Boca por la telenovela “Mamá Corazón”

El Tribunal Oral Federal 7 absolvió a Andrea del Boca en el juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la telenovela Mamá Corazón, producida en 2015. La decisión, dada a conocer por el juez Fernando Canero, también benefició a los otros diez imputados en la causa, incluido el exministro de Planificación, Julio De Vido.

¿Qué ocurrió en el juicio a Andrea del Boca por Mamá Corazón?

Los jueces consideraron que no existieron ilícitos en los convenios realizados entre funcionarios del ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Incaa, convenios que permitieron la financiación de la productora A+A Group SRL, representada por la actriz.

La Justicia absolvió a Andrea del Boca

¿Quiénes más fueron absueltos?

Junto a Del Boca y De Vido también fueron absueltos Carlos Rafael Ruta, exrector de la UNSAM; Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo, María Lucrecia Cardoso y Hugo Jorge Nielson.

El desarrollo del proceso judicial

El juicio comenzó el 7 de marzo de este año, luego de ocho años de espera, y se desarrolló de manera virtual. A lo largo de las audiencias, que se realizaron semanalmente a través de la plataforma Zoom, declararon alrededor de 100 personas, entre ellas, varios integrantes del elenco de la telenovela, como Marcelo Mazzarello, Fabián Mazzei y Fernando Dente. Antes del veredicto, los imputados tuvieron la oportunidad de expresar sus últimas palabras.

El juicio de Andrea del Boca comenzó a prinicpios de marzo Victoria Gesualdi / AFV

Acusaciones contra Del Boca y De Vido

La fiscal Fabiana León solicitó una pena de prisión para Del Boca, al considerarla partícipe de presunto fraude a la administración pública y pidió una pena mayor e inhabilitación para ejercer cargos públicos para De Vido, a quien señaló como autor principal del ilícito. La acusación se basó en la investigación sobre los convenios que permitieron el otorgamiento de fondos a la productora A+A Group SRL para la realización de la telenovela.

La telenovela Mamá Corazón

Mamá Corazón fue grabada en 2015, pero nunca llegó a emitirse. La ficción contaba la historia de Alessandra (interpretada por Del Boca), una viuda y madre de una adolescente (Anna del Boca, hija de la actriz). El elenco incluía a Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss.

Mamá Corazón, la novela que llevó a juicio a Andrea del Boca

Reacción de la defensa de Andrea del Boca

Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz, declaró a LA NACION que ella se encuentra “muy tranquila” y “muy emocionada” tras el fallo. “Fue un proceso muy largo, muy esperado, mucha prueba presentada, hicimos una estrategia de defensa muy estricta y seleccionada, buscando el objetivo al que llegamos, la absolución”, afirmó.

El letrado también destacó el impacto del proceso en la vida de la actriz: “Andrea está muy tranquila como estuvo siempre, muy emocionada por este juicio que le paralizó la vida durante nueve años, lo que demuestra cómo por una mentira y la grieta política se le puede arruinar la vida a una persona inocente, paralizarle la carrera, es lo más triste y la Justicia determinó que no hubo delito”.

Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, celebró la absolución de la actriz y destacó el impacto negativo que tuvo el proceso en su carrera

El abogado indicó que se evaluará si se inician acciones legales contra quienes “dijeron barbaridades” durante el proceso, pero señaló que Del Boca “no tiene sed de venganza ni revancha”. “Quería seguir adelante con su vida y su carrera que se tuvo que poner en pausa por esta mentira y la Justicia puso blanco sobre negro”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nieves Otero.