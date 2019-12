La actriz contó cómo vivió la denuncia en su contra y cuánto afectó su círculo familiar Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 12:58

Andrea del Boca habló sobre la muerte de su padre, el reconocido director de televisión Nicolás del Boca, y contó cuánto le afectó a su familia la causa judicial que la involucra por Mamá Corazón, la tira que nunca se emitió y despertó las polémicas . La actriz aseguró que la salud de su padre se deterioró considerablemente cuando la citaron a indagatoria, y que entró en una depresión por toda la situación. "Se despidió del mundo porque no pudo resistir que me estuviera pasando todo eso", afirmó.

Este domingo, en Debo Decir, la actriz de 54 años se conmovió al recordar los últimos días del director y productor televisivo, y rememoró cómo fue el momento en que la procesaron por "defraudación al Estado"-junto al exministro de Planificación Julio De Vido- por irregularidades en convenios firmados con la Universidad de San Martín para la realización de la ficción. "Me han insultado mucho. No voy a repetir todo lo que me dijeron en la calle las personas, porque involucra desde mi abuela hasta mi tatarabuela más o menos", expresó.

Luis Novaresio indagó más acerca de cómo se sobrepuso a la exposición negativa, y ella explicó: "La primera vez me sorprendí mucho, porque estaba cruzando la calle y una señora me empezó a decir de todo. Trato de no entrar en el juego del otro". Y agregó: "Claro que me angustiaba, pero siento que lo sufrieron más mi madre y mi padre. De hecho, él lo sufrió con su propia vida".

Ante tal afirmación, el conductor le recordó: "Vos me habías dicho en otra entrevista eso mismo, que sentís que tu papá se murió por la angustia que le generó la causa judicial". La actriz asintió: "Y sí, lo que pasa es que su salud se vino abajo a partir de eso. Era un tipo con proyectos, con una mente sana. De repente, en tres meses tenía un cáncer cerebral, y entró en depresión. Sentía que ya estaba todo perdido: ' Este es el fin de tu carrera', me dijo a mí un mes antes de irse".

Del Boca volvió a defender su inocencia y dejó en claro que a diferencia de su padre, ella no sintió que fuese el final de sus oportunidades laborales: "Yo sentí que mi viejo se iba, eso es lo que no podía solucionar, que se estaba apagando. Creo que el público al final se da cuenta de que uno trabaja hace 50 años y que atravesó diferentes gobiernos, porque yo trabajé con todos los gobiernos, no con uno solo".

Finalmente, ante la pregunta de Novaresio sobre los pendientes que le habían quedado con su padre, se mostró conmovida y firme con su respuesta: "Todo se lo dije en vida. Lo último que me dijo mi papá después de la única indagatoria a la que fui fue: 'Te amo'. Hasta el día de hoy lo siento adentro mío y lo escucho".