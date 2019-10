Anécdota retro: el fugaz romance de Germán Kraus y "La mujer biónica"

En una entrevista televisiva, el actor aseguró que no volvería a trabajar con Verónica Castro y recordó su romance con Lindsay Wagner

11 de octubre de 2019 • 18:54

Con el pretexto de promocionar Soy tu ángel, comedia que estrena en El método Kaidos, German Kraus estuvo en Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán por América, y contó por qué no volvería a trabajar con Verónica Castro y una divertida anécdota sobre su romance con Lindsay Wagner, "La mujer biónica ".

"No tengo un buen recuerdo de Verónica Castro. Fui su galán en El rostro del amor y hubo problemas con el libro. Era una historia que conocía pero la cambiaron, mi personaje se volvió desagradable, inclusive tenía maltrato con el hijo. Y me morí. Aproveché que me daban un tiro en el brazo, me caí al suelo y no me levanté. No volvería a trabajar con ella. Además habla muy mal de los argentinos. ¿Cómo eran los besos? En televisión no son verdaderos", aseguró.

Moria, que es amiga de Verónica, le mandó, en vivo, un mensaje de audio a la estrella mexicana preguntando si es cierto que habla mal de los argentinos: "Creí que nos querías, Vero", le reprochó.

Kraus también contó que tuvo un romance con la protagonista de La mujer biónica. "Nos conocimos en el Festival de San Sebastián. Era el estreno de Juan Moreira y todos estábamos en un cuarto porque no había lugar en el hotel. Le decíamos 'el aguantadero Moreira'. Fuimos con Pepe Parada al estreno de una película con Peter Fonda y con Lindsay y luego a una fiesta. Estuve un rato y estaba cansado, me recluí en un costado y en un momento ella se acercó y me preguntó si tenía algo en las piernas, porque no bailaba. Le hice sacar los zapatos porque era muy alta. Llovía, me acuerdo, y fuimos a bailar, después a caminar por la playa, ella de largo, yo de smoking, muy cinematográfico. Hablábamos en ingles pero no nos entendíamos mucho. Volvimos al hotel y estaban todos tomando café. Al otro día me vino a buscar para desayunar, yo fui a buscar algo al aguantadero que estaba vacío y ahí fue", detalló, pícaro.

El actor dijo también que éste año se casó con Cristina Vega, mamá de su hija Triana. "Nos casamos después de 37 años. Hacía rato que queríamos pero no encontramos la oportunidad. Fui a una comuna a pagar algo de mi mamá y me dijeron que ahí solo casaban. Y dije bueno, casémonos. Y pedimos fecha y nos casamos. Mi hija se puso contentísima", recordó.

Por último, Germán le mandó saludos a su mamá, que cumple 102 años. "¿Y qué hace?", quiso saber Moria. "No puede caminar pero de la cabeza está demasiado bien. Come de todo, toma su copa de vino, su cervecita, muy activa siempre y nunca fumó. Pero se queja bastante y dice que ya no quiere vivir", explicó el actor.