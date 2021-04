Ángel De Brito cruzó a Viviana Canosa por cuestionar la Sputnik V: “Alguien que le avise a la científica”

Luego de comunicada la noticia sobre la producción de la vacuna rusa en Argentina, que llevará el nombre de Sputnik V.I.D.A, el periodista Ángel de Brito cruzó a Viviana Canosa por cuestionar el desarrollo científico.

Todo se originó cuando la periodista compartió en su cuenta de Twitter una foto de la vacuna en la que se leía: “No es para uso humano”. “Para ustedes: not for human use. Los leo”, escribió. Rápidamente De Brito, con el que tiene una rivalidad hace años, le contestó: “Alguien que le avise a la científica que es el lote que se manda a validar. Ni siquiera transcribe bien”.

De Brito citó a Canosa y la desmintió en público. Fuente: Twitter

Es que efectivamente, la etiqueta de la cápsula que contiene la vacuna dice en inglés: “No es para uso humano, solo con fines de validación”. O sea, la misma etiqueta aclara que esa vacuna aún no puede ser aplicada ya que está en proceso para ser revisada.

El Gobierno Nacional informó que el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia ya recibió el primer lote de la vacuna Sputnik V producido en Argentina por Laboratorios Richmond. Ahora, solo resta que supervise el control de calidad. De ser validado, se pasará a una siguiente etapa que implicará la importación del antígeno desde Rusia para su posterior envasado en nuestro país. “La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond”, señaló el comunicado difundido por el instituto ruso.

