Ángela Leiva, sobre su decisión de renunciar a ShowMatch: “Si no lo disfruto no me sirve”

Esta semana, Ángela Leiva se despidió de la pista de “La Academia” con la salsa de a tres. Tras volver a reencontrarse con su compañero del Cantando 2020, Brian Lanzelotta, la intérprete brilló en su última gala y se retiró a lo grande. Este viernes, la ex participante pasó por Los ángeles de la mañana y, tras explicar los verdaderos motivos de su decisión, confesó que decidió priorizar lo que le hace bien.

“Lo disfruté mucho. Yo soy una mina muy exigente y entregada”, comentó la cantante tropical sobre su paso por el reality que conduce Marcelo Tinelli. Sin embargo, su salida abrupta de la competencia llamó la atención y hasta fue cuestionada por algunos miembros del programa. “Me dolió que se tomara tan a la ligera algo que estaba contando, era algo mío, no estaba hablando de los demás. No entendí a donde quería ir Jimena [Barón, jurado del certamen], después hablamos por privado. Pero bueno, ella tiene la libertad de opinar, así es el show”, opinó sobre el cruce que tuvo con la cantante de “La Cobra” en la pista cuando pidió reemplazo para el ritmo del caño.

Tras confesar que “colapsó”, Leiva destacó un hecho puntual que la llevó a tomar esta decisión: “Fue previo al caño. Veníamos ensayando casi el triple. Me quedaba dormida manejando, varias veces me desperté volanteando en la Panamericana. Yo me considero una mina joven que puedo hacer todo, pero dormía tres horas por día. Me levantaba a las 6, arrancaba con tira (La 1-5/18) a las 7 y cortaba a las 18. Los ensayos eran de lunes a lunes porque hay que meterle garra porque la mayoría no somos bailarines y, a la vez, mi música que es mi carrera y la quiero cuidar”, relató con lujo de detalles.

“ No es fácil entender que alguien se quiera ir, trate de ser lo más honesta posible. Cuando hablo soy honesta, no tengo por qué mentir. La producción no quería que me vaya, para mí no fue una decisión fácil. Yo soñé con estar en esa pista, siempre lo veía desde mi casa ”, agregó. En cuanto a quienes la acusan de ingrata, expresó: “Yo no me creo ingrata, no me voy a hacer cargo de lo que pueda pensar el otro. Soy una mina que tuve que aprender a pensar en mí misma. Yo decido elegir por lo que me hace bien, disfruté y dije hasta acá. Si no lo disfruto, no me sirve. Siento que me fui por la puerta grande, como artista di lo mejor de mí, pero también sé decir hasta acá”.

Por último, la artista contó cómo será su debut en la actuación de la mano de La 1-5/18, la nueva novela de Polka que saldrá al aire en septiembre por eltrece. “Estoy muy feliz, agradecida con Polka. Los capítulos son a nivel cine”, señaló, quien interpretará en la ficción a Gina, una mujer que estuvo presa y se enamorará de Gonzalo Heredia. “Mi personaje tiene una historia de empoderamiento fuerte, tuvo que resurgir de las cenizas. Hay todo un contexto de barrio popular que me encanta, yo me crie en uno, y se cuenta el día a día de lo que se vive ahí”, anticipó emocionada por esta nueva oportunidad.

