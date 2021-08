Angela Leiva renunció a “La Academia” y ya tendría reemplazante

Es una de las revelaciones de “La Academia”, pero su paso por el nuevo concurso de ShowMatch llegó a su fin. Luego de varias idas y vueltas, Ángela Leiva renunció al programa.

Los rumores de que la intérprete de “Amiga traidora” abandonaría el certamen comenzaron a sonar hace semanas. En el medio, ella se negó a bailar en el caño, alegando que estaba estresada. Ese “faltazo” la llevó a enfrentarse con sus compañeros y también con algunos de los miembros del jurado. Una de las que criticó su decisión de manera enfática fue Jimena Barón. Y fue en medio de ese cruce que Leiva disparó: “Estoy pensando si sigo en el programa”.

Aquella amenaza se cumplió, semanas después, y el encargado de confirmar la noticia fue Ángel De Brito. En su cuenta de Twitter, el conductor de Los ángeles de la mañana le contestó a una usuaria que le preguntó si el rumor sobre la renuncia era cierto. “Si”, respondió el jurado, de manera escueta y terminante.

En aquella misma red social, el jurado de “La Academia” dio a conocer quien sería la reemplazante: Gladys “La Bomba Tucumana”, que de esta manera volvería a la pista tras su paso por Cantando 2020, el programa en el que compitió, justamente, con Leiva.

Las razones de la renuncia de la cantante no trascendieron, pero en aquel cruce con Barón, ella explicó que el cuerpo le estaba pidiendo que frenara un poco, porque no estaba pudiendo cumplir con todos sus compromisos. Es que, además de seguir con su carrera musical, brindando shows, Leiva está grabando la nueva ficción de Polka, La 1-5/18, que marcará su debut como actriz.

Además de su gracia para el baile, Leiva supo encontrar su lugar en el programa gracias a sus divertidas previas con Marcelo Tinelli. Su incipiente romance con Fran Caivano, uno de los productores de LaFlia, fue creciendo delante de cámaras -como ocurrió en su momento con Pedro Alfonso y Paula Chaves- y con el correr de las semanas fue ganando minutos de pantalla.

En este momento, los participantes del concurso están demostrando su habilidad en la salsa de a tres. Para esta instancia, Leiva y su compañero, Jonathan Lazarte, eligieron a Caivano como invitado. Sin embargo, el equipo tuvo que cambiar su propuesta cuando Lazarte dio positivo de Covid-19.

A partir de ese momento, todo el equipo debió permanecer aislado. “Hubo un caso positivo de Covid en el programa, así que lamentablemente no va a bailar el próximo ritmo el bailarín estrella, Jony Lazarte. Así que lamentablemente Jony no baila, eso hace que el próximo ritmo no puedan bailar, o por lo menos por unos días por contacto estrecho, ni Ángela Leiva ni Fran Caivano”, anunció este lunes Tinelli, al comienzo del programa.

“Son cosas que pasan, por lo que tuvimos que aislar a todo el grupo, a los amigos de Lazarte, por el cuidado de todos nosotros. El resto estamos todos hisopados, sanitos y metiéndole para adelante”, agregó.

Tras días de aislamiento, Leiva recurrió a sus redes sociales para anunciarle a sus seguidores el resultado de su testeo. “Gracias a todos los que se preocuparon. No tengo Covid. Mi test dio negativo”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La cantante todavía no salió a confirmar la noticia de su renuncia y todo indica que al menos durante esta ronda seguirá participando. El mismo viernes, en sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores parte de los ensayos de la salsa de a tres con un nuevo invitado: Brian Lanzelotta, su compañero de Cantando 2020 en la exitosa dupla con la que llegó a la final.

