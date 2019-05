Aníbal Pachano y su enfermedad: "Yo quiero morirme, por lo menos, en el 2027"

El coreógrafo, que integra el BAR del Súperbailando, se refirió a los cambios de actitud que experimentó desde que le diagnosticaron cáncer de pulmón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 17:53

Hace dos años, a Aníbal Pachano le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Fue al médico, se ocupó y probó muchas terapias. Hoy se lo ve muy contento y él mismo explicó cómo logró cambiar su actitud frente a la vida.

Invitado al programa de El Trece, El diario de Mariana, Pachano repasó en el piso los detalles de su estado de salud. "Me ayudó mucho la Fundación Salud, donde hice muchas terapìas y recibí gran apoyo -contó-. Además voy a un psiquiatra y, fundamentalmente, estar bien es una decisión personal. Yo quiero morirme, por lo menos, en el 2027. Entonces, me puse diez años más hacia adelante. Hay que borrar el miedo, que es lo que te paraliza. Hay que mirar la vida desde un lugar positivo y cambiar lo que no estaba bien", dijo el integrante del BAR del Súperbailando.

"¿Qué aprendiste con la enfermedad?", quiso saber Mariana Fabbiani . "Aprendí a no enojarme, a tratar de tener una vida placentera. Yo era tremendo, me enojaba cada dos minutos, ¿te acordas? No hay que tomarse todo tan a pecho. La enfermedad, para mí, es un escalón de vida. No es una problemática ni hay que llorar por todos los rincones. También es una cuestión de actitud. Y volví a trabajar, que es lo que más me gusta y me hace bien. Llegan las 7 de la tarde y es una fiesta maquillarme, vestirme, producirme. Hay que estar agradecido, mirar la vida desde otro lugar, y tener ganas. Hay que saber que se puede hasta donde dé. Por algo llegué hasta este estadío y, en vez de enojarme, tengo que ocuparme", reflexionó Pachano.