Antonio Laje respaldó a Marcelo Longobardi: “Suscribo 100 % a lo que dijo”

Antonio Laje salió a defender a Marcelo Longobardi después de que el conductor de Cada mañana (Mitre) dijera que “algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro”.

“Suscribo al 100 % con Longobardi. Yo suscribo, está llamando la atención. Está diciendo que, si la política no cambia y no empieza a resolverla situación, a dar más igualdad y no empieza a bajar los decibeles, va a venir un mesiánico”, consideró Laje durante su programa Buenos días América (América TV).

Los comentarios de Longobardi generaron controversia en todos los ámbitos de la política y le valieron incluso una denuncia ante la Defensoría del Público presentada por la legisladora Victoria Montenegro.

Frente a la escalada por sus dichos, el histórico periodista de radio Mitre debió aclarar: “Fue un error y un malentendido” Archivo

Frente a la escalada de críticas, en la mañana del jueves, el histórico periodista de radio Mitre, cuyo programa es el más escuchado de la AM en todo el país desde hace años, realizó un amplio descargo sobre sus dichos del martes: “Fue un error y un malentendido”

En este sentido, Laje dijo que Longobardi “en ningún momento está hablando como quiere hacer pretender esta señora diputada Victoria Montenegro. Está diciendo: después no se quejen si viene una persona mesiánica porque la política tiene que dar respuestas a los problemas básicos, y no las está dando”.

“Lo que hace Marcelo es alertar. No está diciendo que la Democracia no sirve. Dice que dentro del sistema democrático, te aparece un Bolsonaro, por ejemplo. Te aparece un mesiánico. La descripción de lo que está pasando en la Argentina es perfecta. La pobreza es estrafalaria. Para mí, se está cuestionando el resultado de la política dentro de esta democracia. Vos mañana tenés elecciones y te aparece Maduro”, concluyó.

LA NACION