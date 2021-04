Alfredo Leuco: “Demoler a Horacio Rodríguez Larreta es el único plan del Gobierno”

Escuchá el análisis como podcast

En el editorial de este martes de su programa El diario de Leuco, por LN+, Alfredo Leuco se refirió a las “hostilidades” que llevan adelante el Presidente de la Nación y otros dirigentes kirchneristas contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Demoler a Rodríguez Larreta es por ahora el único plan del Gobierno Nacional”, sentenció el periodista, ya que “los Fernández no tienen nada bueno que exhibir”.

“Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) acusaron a Horacio Rodríguez Larreta de haber cometido el delito de ‘desobediencia civil’. Es porque mantiene abiertas las aulas mientras espera el fallo definitivo de la Corte Suprema”, comenzó Leuco su editorial.

De acuerdo al periodista, con esta decisión, el jefe de Gobierno porteño, decidió “plantarse frente a Cristina, Axel, Máximo y Alberto, que le han declarado la guerra abierta”.

“Hace mucho tiempo que la comandante en jefa inició las hostilidades. Pero en los últimos días, el estado mayor cristinista resolvió acelerar y profundizar los ataques al jefe de gobierno de la Ciudad”, agregó.

A continuación, el periodista describió “las acusaciones que efectúan los dirigentes oficialistas” contra el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires: “Lo acusan de ser ‘insensible’ frente al tsunami del virus y de haber convertido a la ciudad en el epicentro de la pandemia. El objetivo fino es instalar algo horroroso: que Larreta es y será el responsable de todos los muertos. Es brutal decirlo así, pero así se mueven los talibanes de Cristina”.

“Por ahora, los Fernández no tienen nada bueno para exhibir, y no tienen más remedio que disparar munición gruesa a sus enemigos -continuó el conductor de El diario de Leuco-. Mienten de manera muy grosera porque están desesperados. Olfatean su debilidad y la posible derrota en las urnas”.

Leuco expresó cuál era, para él, el mayor problema de perder las elecciones para el oficialismo. “Si no logran la mayoría en diputados, y sacan menos votos que la oposición, Cristina quedaría a la intemperie para que avancen los juicios en donde está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita para saquear al Estado. Su tan deseada impunidad, no se podría concretar”, explicó.

Luego, el periodista comentó una serie de medidas tomadas desde el oficialismo contra el jefe de Gobierno porteño y otros referentes de la oposición y sentenció: “Juegan fuerte los muchachos. Si no pueden mostrar los éxitos que no tienen, necesitan inventar los fracasos de la oposición que no existen”.

Leuco recordó la frase que Máximo Kirchner había dicho sobre el jefe del ejecutivo porteño, “al pelado hay que pisarlo”, y añadió: “Demoler a Rodríguez Larreta es por ahora el único plan que unifica al Gobierno Nacional. Por eso, con un decretazo intervinieron de prepo y de facto la educación, la seguridad e invadieron la autonomía de la ciudad”.

“Está claro que Rodríguez Larreta debe armar una trinchera, políticamente, ponerse el casco y resistir. Porque el kirchnerismo le ha declarado la guerra”, concluyó.

