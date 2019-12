Torcuato y una última jugada maestra Crédito: Instagram

Torcuato ( Benjamín Vicuña) y Trauman ( Fernán Mirás) tienen todo listo para su última jugada, y una emboscada podría significar la muerte de Aldo ( Gonzalo Heredia), si es que Bruno ( Albert Baró) no llega a tiempo para impedirlo.

Los villanos de la historia permanecen ocultos en una humilde casa de campo, y para Ferreyra es muy importante proyectar una imagen de vulnerabilidad. Alicia ( Mercedes Funes) no puede evitar sentirse incómoda por esto, y constantemente le pide a su hermano algunos comodidades, pero él se niega rotundamente. Trauman, irritado por la situación, también se muestra ansioso pero confía en que el plan tendrá buenos resultados.

Inquietos y con sed de revancha, los miembros de la banda intentan por todos los medios averiguar en dónde pueden estar escondidos los villanos. Y en ese momento, Marie (Macarena Paz) les da una pista que, en realidad, forma parte del plan de Torcuato. La niñera, junto a Ferreyra, le dice a Aldo que su antiguo jefe tenía muchas mujeres escondidas en una casa rural de la que no recuerda bien la dirección. Aldo escucha eso y comienza a reflexionar, hasta que recuerda un viejo caserón de campo que podría ser el que la mujer le describe. Agotado ante la falta de ayuda que le brinda la policía, Moretti resuelve que irá por sus propios medios.

A Raquel ( María Eugenia Suárez) esa situación no la convence, pero no encuentra la forma de detener a su pareja. Claro que él no irá solo, porque Helga (Daryna Butryk) y Córdoba (Diego Domínguez) también se le suman en la búsqueda por capturar y matar a sus rivales.

Mientras tanto, Gallo (Matías Mayer) sigue en estado muy delicado, y Lidia (Minerva Casero) permanece a su lado, preocupada por la posibilidad de que su amigo pierda la vida. Junto a ella está Lucía ( Delfina Chaves), que procura acompañar a su hermana. De vuelta al conventillo, Bruno descubre que Aldo y el resto se fueron a buscar a Torcuato, pero algo no le cierra, y en ese momento habla con Lucía. Él le cuenta que Marie les dijo el posible paradero del delincuente, pero a la mayor de las Morel algo no le cierra.

Charlando con Bruno, Lucía le cuenta que la niñera fue amante de Torcuato, y que no sería de extrañar que todo se trate de una trampa. El español rápidamente deduce lo mismo, y le dice a Julián (Tomás Kirzner) que podría estar por pasar lo peor.

Por su parte, Ana (Candela Vetrano) no duda en atrapar a Marie, y obligarla a confesar la verdad, aunque sea a punta de pistola. Finalmente, Aldo, Córdova y Helga llegan a la casa de campo. Desde las sombras, Torcuato y Trauman los ven, y se alegran al saber que el plan salió a la perfección. De esa manera, todo está listo para el enfrentamiento final entre la banda y los villanos.