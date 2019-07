Torcuato empieza a sospechar que si esposa anda en algo extraño Crédito: Facebook

Las cúpula criminal tiembla ante la llegada de Salaberry ( Luciano Cáceres ), el nuevo comisario, quien, a diferencia del anterior, es un hombre recto que buscará poner tras las rejas a Trauman ( Fernán Mirás ). Luego de rechazar inicialmente el puesto, el agente de la ley lo pensó dos veces y ante el testimonio de Raquel ( Eugenia Suárez ), cambió de idea y eligió hacerse cargo del problema.

En el pasado, Trauman mató a la esposa de Salaberry, por eso él no piensa tener ningún miramiento a la hora de caer sobre el criminal con todo el peso de la ley. El oficial se reúne entonces con Aldo ( Gonzalo Heredia ) para descubrir todos los elementos que reunió la banda en su contra. Y es así que recibe todas las cartas en las que confiesa los muchos crímenes que cometió, y aunque Salaberry no comprende cómo Aldo tiene eso en su poder, no duda en utilizarlo. Cuando llega Raquel, el comisario le pregunta si realmente está decidida a testificar contra el delincuente, y ella le asegura que no tendrá ningún problema en hacerlo, por mucho que le duela el recordar difíciles momentos de su cautiverio en el Varsovia.

La sorpresa sin embargo llega cuando Raquel asegura que Ivonne ( Andrea Frigerio ) es inocente de todos los cargos. Ni Salaberry ni Aldo comprenden por qué la defiende, pero la polaca insiste con que esa mujer es una víctima y no una victimaria. En frente a ella, el que mira con mayor sorpresa es Julián (Tomás Kirzner), que ya sabe la verdad sobre su madre y no piensa perdonarla. Cuando se quedan solos, Raquel le cuenta a Salaberry en detalle lo mucho que sufrió cuando la obligaron a prostituirse, mientras él no puede evitar mirarla con un interés que excede lo profesional. Poco a poco, el comisario empieza a acercarse a la polaca.

Por otra parte, el inminente casamiento de Gabriel (Federico Salles) con la hija de los Lynch, es la promesa de un importante salto en su economía familiar. Él y su madre Libertad ( Virginia Innocenti ) abrazan con entusiasmo el dinero que les significará ese matrimonio, y por ese motivo ahora desprecian abiertamente a Torcuato ( Benjamín Vicuña ), y a Alicia ( Mercedes Funes ). Los hermanos se desesperan por entrar al exclusivo Jockey Club, y como saben que Gabriel es la llave para eso, toleran estoicamente el irrespetuoso comportamiento del hermano de Lucía ( Delfina Chaves ).

Y Lucía, muy lejos de interesarse por lo que sucede en el Jockey Club, a escondidas de su marido se dedica a intercambiar románticas cartas con Bruno (Albert Baró). La relación entre ellos, lejos de apagarse, es cada vez más sólida.