Ella es la primera venezolana en entrar a Gran Hermano, él nació en Suiza y juega en Nueva Chicago: su historia de amor

Arrancó una nueva edición de Gran Hermano, llamada “Generación Dorada”. Este formato televisivo tiene la particularidad de presentar historias de vida, generalmente antagónicas una de otras, y eso lo hace llamativo para los televidentes.

Cinzia y Dylan se comprometieron una semana antes de que la participante venezolana ingrese a Gran Hermano

En el caso de Cinzia Francischiello, la participante es la primera venezolana en participar del reality argentino. Tras su presentación al público, la modelo se despidió de sus familiares y de su novio, Dylan Gissi, quien actualmente es jugador de Nueva Chicago.

El video del compromiso entre Cinzia de Gran Hermano y Dylan Gissi

Antes de ingresar a la casa, Cinzia se comprometió con el futbolista el 18 de febrero y exteriorizaron sus emociones en Instagram, donde lo siguen una gran cantidad de seguidores. Fotos en Buenos Aires, Río de Janeiro, en un recital de Juanes y en otros tantos lugares decoran el feed de la modelo y el futbolista en las redes sociales.

Cinzia de Gran Hermano y Dylan Gissi se comprometieron el 18 de febrero

“A ustedes que nos han acompañado en cada una de nuestras aventuras, con mucha emoción les compartimos de forma oficial la noticia de nuestro compromiso el 18.10.2025. Muchísimas gracias por todo el amor″, expresó la pareja que aguarda los pasos a seguir para el casamiento.

El “trotamundos” con raíces suizas que juega en el ascenso argentino

Dylan Gissi, de 34 años, nació en Ginebra, Suiza. Es hijo de Óscar Gissi, argentino, que en el momento del nacimiento del jugador se encontraba jugando en el club CS Chenois de ese país.

Dylan Gissi jugó en varios equipos de Primera División y ascenso en Argentina Gentileza La Nueva

A la par del progreso profesional de su progenitor, quien se retiró en el año 1998 y dirigió a varios clubes en Suiza, el defensor comenzó su carrera en clubes helvéticos y hasta jugó en la selección Sub 21 de la nación europea.

Luego, llegó el turno de probar suerte en España con la camiseta del Atlético de Madrid, hasta que Óscar Gissi recibió un llamado de Estudiantes de La Plata -club en el que jugó a finales de la década del 80′- y armó las valijas para probar suerte en el club platense.

Dylan Gissi, de Atlanta Atlanta

Al mantener el lazo natal de su padre, Gissi dio los primeros pasos en Argentina como jugador del Pincha. Sin éxito en Estudiantes, pasó a Olimpo de Bahía Blanca, volvió brevemente a Europa para jugar en el Montpellier y retornó a la Argentina para vestir la camiseta de Rosario Central. De 1,93 cm de altura, el marcador central se destacó en el juego aéreo y sobre todo en el temperamento. Sin embargo, las oportunidades en Primera División escasearon y debió formarse en las categorías del ascenso.

Dylan Gissi es jugador de Nueva Chicago

Hermano de Kevin -jugó en el Ascenso del fútbol argentino-, Shadya y Maylis, Dylan es considerado un “trotamundos” por la dilatada trayectoria en el deporte. En el último tiempo, su figura se vio envuelta en distintas polémicas como, por ejemplo, cuando jugó en Atlanta y confirmó la incentivación económica de Atlético de Rafaela para ganarle a Brown de Adrogué en un partido que definía los descensos en la segunda categoría del fútbol argentino.

Dylan Gissi admitió recibir incentivos económicos para ganar un partido

“Atlético de Rafaela nos dio cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué”, expresó a mediados de 2024 en una declaración que generó mucha polémica en el ambiente y por la cual Atlanta y el jugador rescindieron el contrato de mutuo acuerdo.

La presentación de Cinzia en Gran Hermano y el abrazo con Dylan Gissi

A sus 34 años, el defensor firmó su vínculo con Nueva Chicago, su actual club, para disputar la Primera Nacional. Mentalizado en lo que será la temporada, Gissi despidió a Cinzia antes de que ingrese a Gran Hermano y estará atento a todo lo que suceda dentro de la casa.