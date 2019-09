Bruno y Francesca dan un nuevo paso en su relación Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2019 • 00:10

Luego de esperarlo durante años, finalmente Francesca ( Malena Sánchez) pudo casarse con Bruno ( Albert Baró). Pero esa ceremonia atravesó un momento inesperado cuando apareció Lucía ( Delfina Chaves), una visita que nadie esperaba, y sobre eso giró el último episodio de Argentina, tierra de amor y venganza.

En el día de su boda, Francesca ultima todo tipo de detalles junto a su hermana Ana ( Candela Vetrano). Ambas arman una boda muy íntima, solo para los amigos y familiares más cercanos. El encargado de casarlos será Lowenstein ( Gastón Cocchiarale), y si bien la boda no tendrá valor formal, para los protagonistas es una forma simbólica de sellar esa relación. Pero poco antes de celebrarla, el español decide sincerarse y le dice a su futura esposa que volvió a reunirse con Lucía. Ella no puede evitar el malestar, pero se tranquiliza cuando Bruno le asegura que no sintió nada cuando la vio, aunque sí la notó amargada y muy lejos de ser una esposa feliz.

Mientras tanto, Aldo ( Gonzalo Heredia) sigue firme en la búsqueda por saber si Milagros es realmente su hija, o si es producto del romance que mantiene Gabriel ( Federico Salles) con Alicia ( Mercedes Funes). Por ese motivo, embosca al mayor de la familia Morel en una habitación del Varsovia, y a punta de pistola lo amenaza para sacarle la verdad. Gabriel se resiste e incluso lo provoca, y luego de forcejear se produce un disparo que se pierde en el techo. En ese momento para mediar aparece Trauman ( Fernán Mirás) y Mecha ( Soledad Fandiño) en el lugar y procuran apaciguar la situación, mientras Alicia le insiste a su esposo que Milagros sí es hija suya.

Quien está atravesando un difícil momento es Raquel ( María Eugenia Suárez), que recibe un golpe de Salaberry (Luciano Cáceres), su marido. A pesar de estar decidida a hacer algo, la presencia de su hermana la limita, y prefiere estar el momento exacto y la persona justa, para planear sus nuevos pasos.

De ese modo, el episodio llega a la esperada boda. Reunidos en el bar, Bruno, Francesa y el resto de la banda y sus amigos celebran la boda, hasta que el joven se retira a otra habitación para buscar sus votos. En ese momento, irrumpe Lucía en escena, para agradecerle a Gallo ( Matías Mayer) el que haya decidido hacerse cargo de los gastos de internación de Lidia ( Minerva Casero). Bruno está escondido, Lucía no puede verlo, pero el grupo se las ingenia para despacharla sin que ella sospeche nada. Aunque luego el matrimonio se celebra y Bruno y Francesa se casan, la sombra de Lucía para extenderse cada vez más.