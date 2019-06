Raquel es amenazada durante la emboscada que enfrenta a policías con los rufianes de Trauman Crédito: Prensa Eltrece

Con el testimonio de Ivonne (Andrea Frigerio), que finalmente se decidió a colaborar con la investigación de Julián (Tomás Kirzner), todo parece indicar que la libertad de Trauman (Fernán Mirás) tiene los días contados. Esa misma noche, la policía irrumpirá en el burdel para llevarse al maquiavélico proxeneta. Trauman, en tanto, sigue con su plan de vengarse de Aldo (Gonzalo Heredia) y lleva a Anna (Candela Vetrano) al campo para demostrarle que realmente él es Moisés, un viudo hacendado. En el campo, ella comienza a tener contracciones.

Desde allí, Trauman se comunica con Edith (Anita Pauls), a quien tiene amenazada para que le de información sobre los planes de Ivonne y Raquel (China Suárez). La muchacha se niega nuevamente a pasarle información, pero termina diciéndole algo que lo alarma y por eso emprende la partida, dejando a Anna sola.

Dina (Luli Torn) aparece en el salón del burdel asegurando que se rompió un caño y los hombres de Trauman suben a ver, dejando el terreno libre para que entre la policía. Sin embargo, cuando los agentes caen, Ivonne aparece con los matones de Trauman y amenaza con asesinar a las chicas.

Después de un intenso y violento tiroteo, mueren todos los policías y Dina sufre una herida. Ante Trauman, Ivonne se lleva el mérito de lo ocurrido y le echa la culpa a Alfreda (Vivian El Jaber).

"Acá la traidora fue Ivonne", intenta defenderse Alfreda, pero Trauman le aclara que gracias a la Madama, que le avisó sobre los planes de Raquel y Dina, él en ese momento no está preso.

Julián, en tanto, cumplió la promesa que le hizo a Ivonne (su madre, aunque él no lo sepa) y no participó del allanamiento. Sin embargo, no salió indemne: ahora todos van a responsabilizarlo a él por la muerte de sus compañeros.

Sola y alejada de su familia y de la ciudad, y sin saber específicamente dónde se encuentra, Anna rompe bolsa y entra en pánico.

Ágatha (Paula Cancio) sigue haciéndole escenas de celos a Torcuato (Benjamín Vicuña) y lo amenaza nuevamente con contar todos sus secretos. "Yo me caso porque conviene, es mi manera para rodearme de las personas más poderosas. Me beneficio yo y te beneficiás vos", intenta manipularla él, pero ella es clara: "No puedes estafar a una estafadora".

Horas más tarde, Libertad (Virginia Innocenti) está feliz por el casamiento entre su hija Lucía (Delfina Chaves) y Torcuato, y se encarga personalmente de los preparativos. Mientras Torcuato está con ellas, Ágatha llama por teléfono y amenaza a su socio y amante con revelarle a Álzaga que quien secuestró a su hijo fue él.

Alambre (Fausto Bengoechea), en tanto, ayuda a Bruno (Albert Baró) a entrar a la mansión Morel. Allí, felicita a Lucía por el casamiento y ella, incómoda porque su prometido está allí, en el cuarto de al lado, le pide que se vaya. "Le agradezco que me haya mostrado su verdadero rostro. Él y usted son iguales. Son cómplices", le dice y amenaza con irse, peor la muchacha le pide que sea claro y le diga de una vez lo que tiene para decirle. Al verlo, Libertad sufre un ataque de nervios y lo echa.

Al llegar a su casa, Torcuato se encuentra con la presencia de Ágatha, que esta vez lo amenaza con arruinarle su casamiento contándole a Lucía sobre su otra mujer, Julia, y sobre el secuestro del hijo de Álzaga.

Lidia (Minerva Casero) le dice a su madre que escuchó cuando le dijo a Gabriel que era "un asesino de p..." y le pide que confiese a quién asesinó. "Si eso pasó, sabés que hay que decirle a la policía", le responde la muchacha.

Anna al fin logra comunicarse por teléfono con el bar y le cuenta a Francesca (Malena Sánchez) que rompió bolsa y que está por parir. "Estoy acá sola en el campo. Me dijeron que había alguien acá, pero estoy sola. No me puedo mover. Creo que lo voy a tener acá. Grité y no vino nadie", le cuenta.

Al enterarse de esta situación, Aldo va en búsqueda de Trauman al Varsovia, aún sabiendo que si lo hace su vida corre peligro.