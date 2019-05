Argentina, tierra de amor y venganza: profanan la tumba de la hermana de Bruno

Lucía debe aceptar el desprecio de Bruno Crédito: El Trece

Bruno (Albert Baró) recibe un duro golpe en el nuevo episodio de Argentina, tierra de amor y venganza. Luego de abandonar a Gabriel (Federico Salles) a su suerte en un descampado, la revancha de Torcuato ( Benjamín Vicuña ) se presenta de un modo muy feroz.

Todo comienza cuando el villano, ante el llamado de Libertad ( Virginia Innocenti ), decide ir a la casa de Lucía ( Delfina Chaves ) para ver cómo se encuentra. La joven vuela de fiebre y la posibilidad de una tuberculosis es muy real, por lo que Torcuato aprovecha la situación y decide llevarla a su mansión para cuidarla. Mientras tanto, Gabriel llega a su casa y le dice al empresario que el cuerpo de la española a la que mató, se encuentra en un cementerio. Torcuato se enfurece porque eso significa que la policía tiene desde dónde comenzar a investigar, entonces le anuncia que tomará medidas al respecto.

Con respecto a los nuevos planes de Trauman ( Fernán Mirás ), su decisión de poner a Alfreda (Vivian El Jaber) al frente de todo siguen viento en popa, para desgracia de Ivonne ( Andrea Frigerio ). Ella le advierte a su jefe que convertir el prostíbulo en una casa de juegos puede traerle otros problemas, pero él no solo no le hace caso, sino que le anuncia que deberá mudarse a la habitación que comparten el resto de las mujeres allí secuestradas, porque su pieza individual deberá dejársela a Alfreda. Ivonne, enfurecida, se dirige a Raquel ( Eugenia Suárez ) y le dice que se ponga en contacto con Julián (Tomás Kirzner), que va a colaborar con la policía.

Mientras tanto, Alicia ( Mercedes Funes ) prepara todo para tener su última cita con Aldo ( Gonzalo Heredia ). El hombre acepta de mala gana, pero lo entiende como un último favor. La hermana de Torcuato lo lleva entonces a tomar algo a una elegante confitería, y allí le dice: "Quiero brindar porque al menos valga la pena esta despedida", y le propone "jugar a ser sincero". Aldo acepta y ella le pregunta qué sintió cuando la vio por primera vez. El joven recordó que sintió alivio al conocerla, porque su irrupción lo salvó de perder un dedo a manos de Torcuato. El hombre, algo arrepentido, le confiesa: "No estoy orgulloso de lo que hice".

Ivonne y Raquel esperan luego a Julián en un parque, y allí el policía le pregunta a quien desconoce que es su madre, si está dispuesto a entregar a Trauman. Ella responde que solo "va a deschavar algunas cosas", y para preservarlo le exige que en caso de una redada, él no puede presentarse. El agente de la ley no entiende el pedido, pero decide aceptarlo. Cuando todos se van, Raquel se entristece porque ve a Aldo junto a Alicia.

De vuelta en la casa de Torcuato, el villano recibe a Alzaga, su rival en los negocios, junto a su hijo mayor. Mientras les propone ponerse de acuerdo para subir los precios, le consulta al pasar si conoció al Conde italiano, pero Alzaga lo niega. Cuando los invitados se retiran, son emboscados en la puerta de la mansión por un grupo de asaltantes que secuestran a su hijo. Ese grupo, que desde las sombras fue manejado por Torcuato, lleva al muchacho a un establo solo para quebrar la fortaleza de Alzaga. En el fondo, lo que cree el villano, es que su rival estuvo detrás de la estafa que sufrió, y esa es su venganza.

En medio del caos, la única que parece estar mejor es Lucía, que en la casa de su ex prometido pudo recuperarse. Muy dolida por el abandono de Bruno, le dice a su hermana que no lo piensa perdonar, y expresa: "No quiero saber nada más de él, para mí está muerto".

Finalmente el golpe más duro lo recibe el protagonista, al ir hacia el cementerio a visitar la tumba de su hermana, y descubre que fue profanada. Desde las sombras, Torcuato retiró el cuerpo y el joven español estalla de furia. Cuando ven al funebrero y le preguntan qué sucedió, el hombre les responde que unos hombres lo golpearon y le pidieron la identidad de esa persona que enterró allí a la mujer. La situación no se presenta favorable para Bruno, porque cree que ahora Torcuato lo conoce. Pero Alí (Ariel Pérez de María), que aún guarda lealtad para con los protagonistas, le da a su jefe un nombre falso como el responsable. Pero para Bruno lo que hizo su rival fue excesivo, y claramente expresa: "Esto es la guerra".