La Polaca (China Suárez) cae en la trampa de Alicia (Mercedes Funes) y no quiere alejar a su amado (Gonzalo Heredia) del hijo que supuestamente está esperando

Alicia (Mercedes Funes) encuentra a Aldo (Gonzalo Heredia) besando a Raquel (China Suárez) en el conventillo y le pide a su esposo que se vaya con ella a la casa familiar. Él se niega y le cuenta que están festejando porque Trauman (Fernán Mirás) y todos los demás proxenetas están presos y las mujeres que trabajaban en sus burdeles están libres.

"Yo no te pregunto mientras vuelvas a tu casa y estés conmigo y con tu hijo"; le dice ella, pero él le reitera que Raquel no es una prostituta a la que él acude sino la mujer a la que ama desde el momento en el que la conoció. "Entiendo tu devoción por ella porque es la misma que yo siento por vos. Amala, cuidala y adorala, pero al lado mío. No me dejes, por favor", le responde ella en medio de un ataque de llanto.

Luego, Alicia le pide perdón a Raquel por haberla llevado de nuevo al burdel. "No pensé. Estaba muy triste y muy dolida; por eso me disculpo, porque yo no soy esa persona. Yo no soy así. Me alegra que hayas salido de ese infierno. Y me alegro por Aldo, que te quiere tanto y que la pasó muy mal por vos", le expresa. La Polaca, en tanto, acepta las disculpas.

Sin embargo, la mujer vuelva a pedirle a su esposo que regrese a su casa junto a ella, y ante la nueva negativa decide irse sola. Más tarde, Raquel le explica a Aldo que ella nunca va a poder ser feliz si él no está con su hijo. "Siempre vas a ser mi amigo. Mi amor. Es momento de que siga con mi vida. El amor es un lujo que nosotros no podemos darnos", lo sorprende.

Bruno aprovecha y presenta a Lucía y a la Polaca. Allí, la mayor de las hermanas Morel se entera que no todos los hombres responsables de haberla traido engañada y de haberla obligado a prostituirse están presos. "La misma policía me llevaba de vuelta cada vez que me escapaba. La ciudad entera es una cárcel para nosotras", dice Raquel. Esa frase hace que Lucía se dé cuenta de que su situación, salvando las distancias, no es muy diferente: ella también está, de algún modo, en una "jaula de oro".

Ante la ausencia de Lucía (Delfina Cháves), Torcuato (Benjamín Vicuña) llama a Libertad (Virginia Innocenti) para pedirle si tiene noticias de ella. La mujer le llena la cabeza y lo convence de que comience a ejercer un control sobre ella más estricto. A pesar de que Alí (Arial Pérez de María) le aconseja lo contrario - que le de aire- el rufián termina ordenándole de mala manera que la encuentre.

Cuando Alicia llega a su casa, enfurecida, discute con Torcuato y para agredirlo le revela que su esposa, Lucía, tiene un amante y que ella los vio juntos en el conventillo.

El comisario Julio Salaberry (Luciano Cáceres) le pide a Julián (Tomás Kirzner) que procesen a Trauman limpiamente. "Una polaca que apenas habla nuestro idioma te metió preso", le dice el comisario antes de despojarlo de sus pertenencias. Samuel utiliza su llamado para pedirle ayuda a Ferreyra, pero Torcuato se niega. "Comete unos días adentro, te va a hacer bien", le responde. En ese momento, llega a la comisaría su esposa Ingrid (Miriam Odorico) que le lleva comida especial pro su diabetes y sábanas blancas almidonadas.

Lidia (Minerva Casero) regresa a su casa y comienza a ser víctima de los ataques de su hermano y su madre Libertad. Allí se entera de que su ida de la mansión Ferreyra no fue un pedido familiar, sino una decisión de Torcuato.

Francesca (Malena Sánchez) y Malek (Franco Quercia) felicitan a Anna (Candela Vetrano) por haber aceptado la propuesta de matrimonio de Córdoba (Diego Domínguez), pero los dos terminan dándole la razón cuando ella les explica que luego de aceptar se dio cuenta de que no sabe nada sobre su vida .También les repite la historia que él le contó: que algunos miembros de su familia están presos por haber robado.

Ivonne (Andrea Frigerio) finalmente intenta acercarse a su hijo y le cuenta que en las situaciones importantes de su vida, ella estuvo ahí, mirándolo desde lejos. Su idea es contarle "su verdad". "Cuado era muy jovencita me enamoré muy perdidamente de un hombre, pensé que era para toda la vida y me quedé embarazada. El me dejó y mis padres me echaron. Me quedé sola y sin un peso. Así me encontró Trauman. Eso no justifica nada. Yo era una de ellas hace veinte años. Ninguna de las cosas que pasé se compara al dolor que sentí el día que te dejé", le dice la madama entre lágrimas.

"A mí usted me da asco. Usted está libre porque Raquel decidió no denunciarla. Ojalá algún día la metan presa", le contesta Julián.