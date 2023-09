escuchar

Kylie Minogue se mudó a Australia en donde disfruta de una nueva vida. Luego de vivir 30 años en el Reino Unido, la cantante regresó a su país natal en donde disfruta de una vida más tranquila rodeada de su familia.

Durante una visita en The Graham Norton Show, la estrella de 55 años confirmó que en 2021 se trasladó de nuevo a Australia, lo que derivó en su separación de Paul Solomons, ejecutivo de una revista, quien era su pareja desde hacía cinco años y con quien no pudo sortear las dificultades que impone la distancia.

“ Es genial estar de vuelta con mi familia. Actuar con Dannii -su hermana también cantante- fue uno de esos ‘momentos unicornio’, dijo la intérprete de Can’t Get You Out Of My Head sobre lo que vivió en este último tiempo.

LA NACION

Temas Kylie Minogue