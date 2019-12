Argentina, tierra de amor y venganza entró en la recta final Crédito: Prensa eltrece

A medida que Argentina, tierra de amor y venganza entra en el último tramo de su historia, los conflictos alcanzan su punto máximo de tensión. De esa forma, el plan de Torcuato ( Benjamín Vicuña), Alicia ( Mercedes Funes) y Trauman ( Fernán Mirás) da nuevos pasos, a medida que Aldo ( Gonzalo Heredia), Raquel ( Eugenia " China" Suárez), Bruno ( Albert Baró) y Lucía ( Delfina Cháves) procuran resistir el ataque y enviar definitivamente a prisión a sus rivales.

Luego de separarse de Francesa ( Malena Sánchez), Bruno decidió sincerarse consigo mismo e intentar nuevamente mantener una relación con Lucía. Y para ambos enamorados la situación va viento en popa, al punto que volvieron a comprometerse y a formar una familia junto a Pedrito. De momento, esa reconciliación era un secreto que guardaban celosamente, a la espera de encontrar el momento oportuno para compartirlo, pero los planes no salieron como esperaban.

Mientras se besaban en una de las habitaciones de la mansión que Lucía pudo reclamar del patrimonio de Torcuato, Francesca y Ana ( Candela Vetrano) entraron y los vieron juntos. Como era de esperar, la antigua prometida del español se quebró en ese mismo momento y no pudo evitar escapar. Su hermana la siguió y mientras Francesa no podía dejar de llorar, Bruno miraba desbordado de culpa toda la situación. Ese incómodo momento llevó a Lucía a tener un pensamiento inesperado, y fue el considerar que quizá su pareja no haya olvidado del todo a Francesca.

Por otra parte, el conventillo está atento a ver qué sucede con la hija de Trauman. Aldo, Raquel y el resto de las mujeres del Varsovia se llevaron a la hija del delincuente primero con el objetivo de protegerla, pero al descubrir la conflictiva personalidad de la joven decidieron utilizarla como forma de chantajear a su padre. Ese plan, como era de esperar, no salió del todo bien porque Samuel contraatacó y mandó a dos de sus sicarios a amenazar a Francesca y Ana, que fueron rescatadas a último momento. Mientras tanto, Samuel mismo se apersonó en el conventillo y allí fue a buscar a su hija.

Luego de esa situación de enorme tensión, Bruno se vuelve a acercar a Francesca para pedirle perdón. El español le asegura que no era su intención correr hacia los brazos de Lucía, pero ella no puede evitar no creerle, y si bien él quiere dejar las cosas en buenos términos, para la joven el dolor aún es muy fuerte. Aldo, también molesto por la angustia que atraviesa su hermana, le pide a Bruno que sea cuidadoso con cómo se maneja en lo que respecta a Lucía.

En el último tramo del episodio, Torcuato pone su plan en marcha. Sabiendo que toda la banda se encuentra en la mansión, decide salir de las sombras y atacar con todo. Mientras el grupo se instala en el caserón, Torcuato, Trauman y todos sus secuaces van allí y a punta de pistola amenazan con matarlos. Bruno y sus colegas estaban con la guardia baja y no tienen forma de defenderse. Pero el principal impacto que sufren es el de saber que el villano no había muerto y ni Lucía ni su pareja logran salir del asombro. De ese modo, todo está dado para que Trauman y Ferreyra finalmente aniquilen a sus rivales, pero Aldo y el resto del grupo no piensan bajar los brazos sin pelear.