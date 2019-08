Sofi Morandi y Nico Merlín se llevaron el puntaje más alto de la noche. Crédito: LAFLIA- JORGE LUENGO

17 de agosto de 2019 • 02:12

La pareja que cerró la semana del Bailando 2019 llegó con una gran expectativa. Después de la sorpresiva renuncia del Julián Serrano al certamen, Sofi Morandi regresó a la pista junto a Nicolás Merlín, hasta el ritmo anterior coach de la pareja.

Si bien, la coreografía que propusieron tuvo poco de cuarteto, el duo brilló, dejando en claro que la pobre performance que demostraron hasta ahora, luego de ganar el año pasado, tenía mucho que ver con el influencer que dejó ShowMatch. Esto pudo verse durante la gala, y también fue la intepretación de Ángel de Brito a la hora de dar su devolución: "Con este equipo es como arrancar de cero. Es otra cosa, no es como con ese plomo que venímos soportando gala tras gala. Y la contagiaba a Sofía porque eran aburridos. Fueron la revelación y estuvimos todas estas galas sufriéndolos. Ahora veo una cosa totalmente distinta, me encantó" y puso su primer 10.

Pampita, Nacha Guevara y Marcelo Polino coincidieron con el buen puntaje, y también en destacar el notable trabajo de Nicolás Merlín a pesar de sus nervios. De acuerdo a su juicio bailó "Maravillosamente bien". El BAR fue un poco más duro con la ausencia de cuarteto en la coreo, pero de todos modos dejó a la pareja bien arriba con 23 puntos.

Aun con esta buena performance, el paso de Sofi Morandi y Nicolás Merlín por la pista del Bailando 2019 dejó el sabor amargo de una situación con Serrano que nunca quedó del todo claro. Y entre las críticas que recibió el exparticipante, la más dura fue la de Marcelo Polino: "Me pongo serio diez segundos. Mi rol acá es divertir pero me pareció muy mal educado Julián Serrano, es de muy mal gusto que no haya venido a decir que se iba cuando todos acá tratamos con mucho amor y respeto tanto a él como a sus padres. Me parece que siendo un referente para la juventud, y siendo tan famoso en las redes tiene que dar el ejemplo. La educación ante todo".