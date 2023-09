escuchar

Fiorella Giménez y Luciano El Tirri fueron la primera pareja en pisar la pista de Bailando 2023 este miércoles por la noche moviéndose al son de ritmos urbanos. Como es costumbre, la bailarina cosechó todo tipo de halagos luego de la presentación, pero a Marcelo Tinelli se le ocurrió una idea que dejó muy mal parado a su primo y terminó perjudicándolo aún más. Antes de que Ángel de Brito (2) diera su devolución, el conductor le pidió al coach del equipo, Mati Ramos que reemplazara al participante y realizara la coreografía nuevamente en su lugar junto a Fiorella.

La diferencia, claro está, fue enorme. “Me encantaría que alguna vez hicieran esto todos los coaches”, comenzó su devolución el conductor de LAM. Y continuó: “Acabás de hundir a tu primo, Marcelo, porque la comparación es odiosa. En la segunda pasada, vimos a alguien que bailó bien. Quizá el truco es que Luciano venga cada vez, haga una pasarela, se esconda tras la pantalla, se ponga una máscara y salga el coach a bailar. Para mí, a El Tirri lo que le faltó es ensayo. Si tuvieron ensayos virtuales, mientras no estuvo en Buenos Aires, seguro que se les cortó el wifi. Lo bueno es que no tiene problemas de memoria y tiene oído, porque es músico. Pero el baile no le sale; es una cosa dramática. No veo evolución. Me gustó la elección del tema, me parece que en lo urbano se podían lucir, pero no veo que él se suelte”.

Pampita Ardohain (4), a su vez, se mostró más contemplativa. “Vamos a hacer de cuenta que no vimos la segunda parte, porque la verdad es que si no, te influencia un poco... Voy a tratar de fingir demencia y olvidarme de lo que debería haber sido y evaluar lo que hizo El Tirri. La coreografía la hizo; hubo algunas cositas y el truco no salió como debía ser, porque tenía una concordancia con la música y Fiorella se abría en el segundo justo y eso no salió en el vivo como seguramente lo ensayaron. Él tiene que marcar más los pasos, porque si no se ve todo lavado, parece que estuvieran haciendo una pasada de la coreografía. Tiene que ponerle más presencia, más fuerza, más definición acompañado por la música, porque el oído lo tiene. No se tiene que ver como si estuviese practicando en tu casa, acá se tiene que ver como un supershow. Así que hay que ponerle más fuerza a los movimientos de principio a fin, regular la energía, así no se desinfla”.

Luego tomó la palabra Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta segunda ronda. “El Tirri es un hombre excéntrico, expansivo, extremadamente sensible, que maneja algo que muy poca gente maneja: el contacto visual. Mira a los ojos. Le funcionan mucho los ojos y las piernas, no tanto. Pero de cualquier manera, todo lo que ofrece es show. Los grupetes que lo acompañan más la saraza que él sabe hacer como nadie... Me encanta, todo lo que hace me parece muy gracioso. Y si alguien me provoca risa, pongo siempre un buen puntaje. El coach estuvo extraordinario. Para mí bailaron casi en espejo. Este show es surrealista. Yo estoy en este momento en una especie de espiral caracol surrealista. Lo quiero, porque hace todo tan de corazón y está tan feliz de estar acá que yo lo siento. Es alguien que tiene mundo, que vive en Los Angeles, y esta es su tierra. Por eso, cuando está acá está feliz y todo lo que hace lo hace para entretenernos. Las piernas no importan nada, importa la alegría”.

Por último, Marcelo Polino (0) indicó: “¡Un desastre! Tirri, sos un vago total. Y Marcelo es un guacho, que lo quiso hacer jurar la bandera antes de Belgrano... Después, el coach lo humilló. No, chicos. Lo lamento. El equipo, si el participante no responde, tiene que quejarse con las jefas de coaches. El Tirri es un niño grande, le tienen que marcar la cancha porque si no les va a marcar la cancha todo el certamen. Si él no ensaya, quéjense. Vino a robar. No ensayó”.

