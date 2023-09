escuchar

Para el primer programa de Bailando 2023 estaba prevista la presencia de Fátima Florez, imitando a la candidata presidencial Patricia Bullrich. También se había anunciado la presencia de Roberto Peña interpretando a Sergio Massa y de Freddy Villarreal como Javier Milei, novio de la imitadora. Sin embargo, ninguno de los tres apareció en escena y recién este miércoles Florez hizo su aparición en el programa.

Aprovechando la presencia de Marixa Balli, expareja del conductor, Marcelo Tinelli, Fátima apareció vestida igual que la intérprete de “La Cachaca” y, aprovechando el “acercamiento” de Tinelli con la actriz peruana Milett Figueroa la noche anterior, hizo la primera alusión en el ciclo a su romance con el candidato de La Libertad Avanza: “Te vi ayer muy entusiasmado con Mitett. Así que a Marcelo le gusta Milett y a Fátima le gusta Milei”, disparó, imitando el tono de Balli.

Luego, las dos se prestaron al juego de que el conductor adivinara cuál era la Marixa verdadera, pero las intervenciones de Florez tentaban de risa a Balli, que intentó seguir con la consigna, pero terminó aprovechando la ocasión para reprocharle al conductor cuestiones privadas: “Es que entre nosotros pasaron muchas cosas. No podés olvidarte tan fácil”, disparó, entre risas. “Y queremos que sigan pasando”, agregó Florez, pero la verdadera Balli aclaró que eso no lo estaba diciendo ella. “Lo estamos diciendo las dos”, disparó la imitadora, despertando las carcajadas de todos los presentes en el estudio.

“¿Vos seguís soltera, Fátima?”, le preguntó Tinelli. “No soy Fátima, soy Marixa. Pero como soy una periodista informada que trabajo en LAM, con un número uno como Ángel De Brito, tuve que ir a las fuentes para hacer un testeo muy profundo. La llamé a Fátima, le consulté y me dijo que sí, que está muy bien del corazón”.

Tinelli, entonces, aprovechó para preguntarle sobre la extraña foto que Florez compartió en su cuenta de Instagram y que luego borró. “Ayer apareció una foto con la cama toda manchada de Fátima”, expresó el conductor. Y la imitadora, sin dejar de lado su papel de Marixa Balli aclaró: “La llamé y Fátima me contó que estaban tomando el té con su pareja en la cama. A Milei le gusta tomar el té inglés, negro tradicional. Y Fátima estaba tomando un té de jengibre. En ese momento vinieron los gatitos de ella, Harry y Mike, se tiraron y volcaron todo el té en la cama. Ahí que Fátima quería mandarle esa foto por privado de Instagram a la mamá y se equivocó ”, aseguró la actriz, antes de despedirse.

La relación de Florez con Milei

Florez confirmó su relación con el candidato presidencial a fines de agosto, en diálogo con El diario de Mariana. “ Lo que te voy a decir es que estamos muy bien, y cuando uno está bien se refleja en la cara. Uno no puede evitar contar que está bien, que está feliz, y me parece que está bueno decirlo. Pero no mucho más que eso ”, explicó.

Mariana Fabbiani le preguntó si cuando no coincide con algo tiene el lugar en la pareja para dar su opinión. “Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. Ni yo del mío, ni el del de él”, comenzó a responder Fátima. “Pero es más que trabajo esto, es nuestro futuro”, reaccionó Fabbiani. “Pero justamente es el trabajo de él y yo no tendría por qué meterme a opinar de su trabajo. Me parece lo más sano”. “Sí, tenés que opinar”, insistió la conductora, sin poder creer la respuesta de la artista. “Para eso hay gente”, reaccionó.

Sin embargo, cuando le señalaron que ella está en contacto con el público, Fátima intentó sin éxito agregar algo más sobre el tema. “Ustedes saben que yo soy una artista popular, que me encanta el contacto con la gente, que lo disfruto, que siempre después de la función me quedo una hora más sacándose selfies porque me parece que ahí está la verdad, el termómetro de lo que pasa”, repasó, y aseguró que no tiene miedo de la reacción de sus seguidores por su relación.

“Yo a lo largo de mi carrera nunca tomé partido político por nadie”, continuó, ya seria. “Simplemente hablo como Fátima artista, como Fátima ciudadana puedo dar una opinión, pero nunca embanderándome o empartidándome. No es lo que me corresponde”, señaló. “En este caso estoy muy bien con una persona, enamorada, pero más allá del rol que esa persona ocupe”, completó. “Nosotros nos hemos encontrado y cada momento que pasa nos sorprendemos más de la conexión que tenemos espiritual. De la química que tenemos. Somos dos seres humanos que se encontraron y realmente somos muy felices”, amplió, evitando hacer referencia a las ideas políticas y económicas de su pareja.

Cuando le preguntaron por los perros de Milei, Florez explicó que es “muy bichera”, que ella tiene gatitos y que las mascotas del candidato la aceptaron. “Sí, me quieren, pero no quiero ahondar mucho más. Viste que soy una persona que caigo bien… Así que hay muy buena relación”, aclaró.

LA NACION