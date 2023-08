escuchar

Hace apenas una semana, la noticia del romance entre Javier Milei y Fátima Florez sacudió el mundo de la política en plena campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales. Hoy, por primera vez, la humorista habló sobre su flamante relación con el candidato que más votos cosechó en las PASO. “ Estoy enamorada ”, confió.

Fátima habló con Mariana Fabbiani y sus panelistas durante la tarde de hoy en el programa DDM, por América TV. La humorista fue abordada por el cronista del envío en los pasillos del canal luego de haber mantenido una reunión con Federico Hoppe y el Chato Prada, productores de Bailando 2023.

“Te felicito, Fátima. Estás con el amor en tu vida”, le dijo la conductora apenas la saludó con una emoción incontenible. “¿Estamos en condiciones de confirmar esto?”, preguntó de inmediato. Con una gran sonrisa en la cara, la artista asintió. “Sí, ya lo hemos confirmado los protagonistas”, agregó, para que no queden dudas. Fabbiani, entonces, fue un poco más allá: “Se vienen las elecciones, ¿te podemos llegar a tener de primera dama? ¿Vos decís? ¿Te imaginás en ese rol?”. Luego de una risa nerviosa, Fátima respondió: “No me gusta pensar nada ese tipo de cosas. Estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo”, ensayó. “Estoy muy feliz. Estoy pasando un momento lindo. No tengo mucho más para decir” .

Luego de confirmar que fue hasta el canal para reunirse con Marcelo Tinelli y su equipo, Pepe Ochoa intentó indagar sobre los rumores que señalan que su exmarido, Norberto Marcos, buscaría quedarse con su nombre artístico y que le iniciaría juicio. Rápidamente, Florez negó la información. “No es cierto, para nada. No hay ningún juicio de por medio. En absoluto. Somos dos personas que obviamente fuimos una familia hermosa y obviamente que está el sentimiento, así que nunca podría pasar eso ”, señaló. Luego confirmó que va a seguir adelante con su trabajo, con sus funciones y con sus shows.

“Me dijo Marina (por Calabró) que ibas a hacer de Patricia Bullrich. Esto es muy polémico. Si llega a hacer de Patricia Bullrich la novia de Milei es fuerte en términos de momento de campaña”, intervino entonces Fabbiani. “¿Pero por qué fuerte? Si Fátima siempre me imitó. No va a ser la primera vez”, respondió con la voz de la candidata de Juntos por el Cambio. “Ya la vengo haciendo hace años a Patricia, así que ¿por qué no podría hacerla ahora?”, señaló luego con su propia voz, y le preguntó a Ceferino Reato por qué debería condicionarla una relación cuando siempre imitó a quien quiso. “En absoluto, ¡Viva la libertad, carajo!”, soltó para cerrar el tema.

A su turno, Andrea Taboada le preguntó si ya había habido reunión familiar y si es verdad que se van juntos a Punta del Este. “No quiero decir más nada”, arrojó de inmediato la imitadora y aseguró que no esperaba que la interceptaran para una nota luego de la reunión que tuvo en el canal. “ Lo que te voy a decir es que estamos muy bien, y cuando uno está bien se refleja en la cara. Uno no puede evitar contar que está bien, que está feliz, y me parece que está bueno decirlo. Pero no mucho más que eso ”, explicó.

Por último, Mariana le preguntó si cuando no coincide con algo tiene el lugar en la pareja para dar su opinión. “Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. Ni yo del mío, ni el del de él”, comenzó a responder Fátima. “Pero es más que trabajo esto, es nuestro futuro”, reaccionó Fabbiani. “Pero justamente es el trabajo de él y yo no tendría por qué meterme a opinar de su trabajo. Me parece lo más sano”. “Sí, tenés que opinar”, insistió la conductora, sin poder creer la respuesta de la artista. “Para eso hay gente”, reaccionó.

Sin embargo, cuando le señalaron que ella está en contacto con el público, Fátima intentó sin éxito agregar algo más sobre el tema. “Ustedes saben que yo soy una artista popular, que me encanta el contacto con la gente, que lo disfruto, que siempre después de la función me quedo una hora más sacándose selfies porque me parece que ahí está la verdad, el termómetro de lo que pasa”, repasó, y aseguró que no tiene miedo de la reacción de sus seguidores por su relación.

“ Yo a lo largo de mi carrera nunca tomé partido político por nadie ”, continuó, ya seria. “Simplemente hablo como Fátima artista, como Fátima ciudadana puedo dar una opinión, pero nunca embanderándome o empartidándome. No es lo que me corresponde”, señaló. “ En este caso estoy muy bien con una persona, enamorada, pero más allá del rol que esa persona ocupe ”, completó.

Fátima Florez y Javier Milei

“Yo creo que el amor es encontrarse con otra persona”, afirmó luego de que Franco Torchia señalara que enamorarse es “la manera más intensa de tomar partido”. “Nosotros nos hemos encontrado y cada momento que pasa nos sorprendemos más de la conexión que tenemos espiritual. De la química que tenemos. Somos dos seres humanos que se encontraron y realmente somos muy felices”, amplió, evitando hacer referencia a las ideas políticas y económicas de su pareja.

Cuando le preguntaron por los perros de Milei, Florez explicó que es “muy bichera”, que ella tiene gatitos y que las mascotas del candidato la aceptaron. “Sí, me quieren, pero no quiero ahondar mucho más. Viste que soy una persona que caigo bien… Así que hay muy buena relación”, aclaró. También habló del encuentro en la mesa de Mirtha Legrand y aseguró que ella en ese momento estaba “en otra” y que no es como se contó. “No nos dimos cuenta que nos pasó algo ese día. Hoy, mirándolo con el diario del lunes, al observar los videos, a uno comienza a caerle la ficha de que aunque sea en un inconsciente algo pasó” reveló.

“¿Y quién dió el primer paso?”, quiso saber Taboada. Ante la negativa de Fátima, le pidieron que conteste como Cristina Fernández de Kirchner, y Fabbiani le preguntó si la actual vicepresidenta aprueba la relación. “Por supuesto, vos sabés que sí. Vos sabés que sí, Mariana. Vos sabés que sí”, lanzó, con la voz de la exmandataria. “Fátima, cuando pone primera, pone primera. Ojo, ojito”, cerró.

Fátima Florez imitando a Cristina Kirchner

Sobre el final, Fátima habló de la posibilidad de convertirse en primera dama en breve. “Obviamente que sé que viene muy bien él, que está muy bien posicionado, pero no. No se me ocurrió. No se me ocurre a mí pensar en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una tilinguería. De verdad ”, aclaró, aunque luego aseguró que entiende que hay un protocolo y que es un tema institucional.

“Damos gracias los dos de habernos encontrado, porque somos muy felices”, completó, y evitó hablar de cuándo comenzó la relación. Antes de dejar el móvil, la conductora le pidió una referencia sobre el sexo tántrico. “Pulgar para arriba o pulgar para abajo”, la apuró. Luego de atajarse, Fátima sonrió, miró a cámara y elevó su dedo pulgar.

LA NACION