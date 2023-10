escuchar

Entre los camarines y pasillos siempre hay alguna amistad que se consolida más que otra y que perdura más allá del ámbito laboral. Mery del Cerro y Paula Chaves son el ejemplo de esto y, a pesar de que la ex Casi Ángeles está instalada en Uruguay grabando la nueva serie de Cris Morena, vino de visita a la Argentina y decidió hacerle una sorpresa a dos de sus íntimas amigas.

“Había que sacarle el jugo al Sapo Pepe que se devolvía el lunes”, escribió del Cerro en la descripción del video que subió en Instagram, en la que se la vio disfrazada del personaje mientras entraba a la casa de Chaves y Pedro Alfonso. Antes de ingresar al hogar de la familia, la recibieron los tres hijos de la pareja, Filipa, Baltazar y Olivia, quienes fueron a buscar a Paula para decirle quién estaba de visita.

Mery del Cerro se disfrazó del Sapo Pepe y sorprendió a Paula Chaves

“Mamita, mirá quién está, el Sapo Pepe”, dijo Baltazar. Al salir, Paula se sacó una foto con sus tres hijos y el personaje en la entrada de su casa. Sin embargo, Pepe se tomó el atrevimiento de entrar y, ante la manera de caminar, la modelo se dio cuenta de que se trataba de su amiga. “Yeyita”, reaccionó y se fundieron en un fuerte abrazo.

“¡Te amo Yeyiiiii! ¡Tantos años compartiendo y llorando de risa!”, le comentó Chaves. Además de los más de 50.000 likes, parte de los 3.2 millones de seguidores que tiene Mery en la red social destacaron la relación de amistad que mantienen.

Mery del Cerro y Paula Chaves tienen una gran amistad instagram @chavespauok

“Me muero de amor con esta amiga hermosa”; “Juro que lloré con ustedes. ¡Ay, el verdadero amor de amigas!”; “Qué lindas que son!! Se sintió a través de la pantalla el amor que se tienen”; “Amo esta amistad, me encanta que sean tan iguales. Disfruten mucho. Bellas amigas”; “En una amistad no hay nada como reconocer a una amiga por sus movimientos”, les dijeron.

Antes de sorprender a la exconductora de Bake Off Argentina, la pareja de Meme Bouquet estuvo presente en el cumpleaños número 40 de su prima, a quien también quiso impresionar. “La mejor sorpresa... volver a Argentina y aparecerla a mi prima y hermana de la vida en su cumple de 40... No podía aparecer así no más”, dijo en la descripción del posteo del emotivo momento.

Luego de este fin de semana de sorpresas y antes de regresar al país vecino, la modelo pasó por la peluquería. “Hoy preparándome para volver” y “El que me cuida este rubio”, escribió sobra las dos InstaStories que subió. Es que Mery forma parte de Margarita, el spin off de Floricienta, la telenovela creada por Cris Morena que protagonizó Florencia Bertotti entre 2004 y 2005.

“Me siento muy cómoda en Uruguay, por eso estoy acá. Y no porque no ame mi país, amo con locura a la Argentina, pero está pasando por un momento muy complicado, donde hay muchas cosas que me molestan, mucha violencia, y la gente está en cualquier otra cosa, menos en el alma. Acá siento que ustedes están en un proceso diferente, más conectados. Esa fue mi decisión y también hay algo de la voluntad de los uruguayos de tenerme acá con ustedes, que ha sido enorme”, dijo Cris Morena en una entrevista reciente para El País.