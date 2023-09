escuchar

Este jueves, la segunda pareja en pisar la pista de Bailando 2023 fue la integrada por Yeyo De Gregorio y Martu Morales. En esta ocasión, el equipo decidió bailar al ritmo de la bachata y cosechó puntajes dispares por parte del jurado.

Antes de dar su devolución, Ángel de Brito quiso saber si De Gregorio y Morales se llevan bien y, ante la respuesta afirmativa de ambos, le preguntó a la tiktoker por qué su novio Federico asiste a los ensayos. “ Vino a algunos porque a mí me encanta estar acompañada por mi mamá y por él. Siempre estamos juntos ”, respondió la participante.

Y al ver que su explicación no convenció ni a Marcelo Tinelli ni al conductor de LAM, De Gregorio agregó: “Lo que pasa es que ella tiene 18 años y yo soy re juvenil. Tengo 29, pero me veo de 22. Y se generó un lindo ambiente, familiar. Entonces, yo no tengo ningún problema en que venga Flor, que es la mamá y es un amor, ni Fede, que es un capo. Mi novia no viene a los ensayos porque trabaja en la semana en una empresa de bienes raíces y estudia”.

Después de recordar que , históricamente, las parejas de los participantes asisten a los ensayos por desconfianza, De Brito (8) continuó con su devolución. “Me gustó mucho, porque se acoplan y eso es fundamental. Si se llevan mal o se llevan bien, no se nota. Y es algo que les pedimos a las parejas: que lo actúen bien, que cuando bailan algo romántico, algo sexy o de pelea, esté bien actuado. Los dos interpretaron bien y bailaron un montón; con onda, Yeyo, que no es bailarín, y Martu es una bomba”.

Ante la ausencia de Pampita Ardohain, esta semana ocupa su lugar en el jurado Aníbal Pachano (7), que en este caso no coincidió con su compañero. “Hay ciertas cosas con los trucos que si no van en determinados momentos no le aportan nada a la coreografía y la complican. Entre el fleco, que se resbalan, la transpiración se complica y la bachata no necesita de esos trucos. La bachata es contacto corporal. Y me hubiese encantado en el caso de Yeyito, que es un tipo sexy, que lo hubiesen aprovechado más, porque es muy varonil. Y a la nena le digo que no están buenos los ensayos con los novios ni con los parientes. No es un perjuicio: me parece que cada uno tiene que tener su espacio para poder crear y trabajar con tranquilidad”.

Martu Morales y Yeyo De Gregorio en la segunda ronda de Bailando 2023 Prensa América

“Yo nunca hablo sobre eso porque no me gusta dar lástima ni nada por el estilo, pero en mi vida sufrí varias cosas, bullying y otras cosas, y siempre se dieron cuando estuve sola. Entonces, siento mucha seguridad cuando estoy con ellos . Yeyo y Flor Díaz, la coach, son un amor conmigo, pero me quedó eso de que necesito estar acompañada siempre. No es porque mi novio sea celoso ni nada por el estilo”, contó entonces la participante, de 18 años, emocionada.

“La nena tiene que bajar un poquito la energía porque se pone muy tensa y los movimientos se vuelven semitorpes y eso hace que los trucos no lleguen a donde tienen que llegar. Es una corrección para el futuro”, terminó Pachano.

La tiktoker bailó en la pista junto a su novio Federico Prensa América

Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta segunda ronda, indicó: “Me encantó. Me gusta mucho Martu y la impronta que tiene Yeyo. Él tiene un desenfado, nada es impostado, todo es natural, relajado y de disfrute. Me gusta el sentido del ritmo que tiene. Aunque mueve los pies muy bien y tiene una gran cadencia, tiene sex appeal cuando baila. Muy buena la coreografía. Me encantó”.

Por último, Marcelo Polino (5) señaló: “Me gustó lo que hicieron, pero Yeyo tiene que ensayar más, porque ese notó que esta semana no estuvo y Martu lo pasó por encima. Que trate de no faltar y de ponerse las pilas. A mí me gusta que a Martu la acompañe su novio y su familia. Tiene 18 años y está muy bien. Si la familia hace el aguante, está bueno . Lindo, voy a bajar un punto por la falta de ensayo”.

LA NACION

Temas Bailando 2023