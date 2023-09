escuchar

Por estos días, Pampita Ardohain se encuentra en Nueva York y es reemplazada en el jurado de “Bailando 2023″ por Zaira Nara, que desde la primera semana del ciclo fue ganando protagonismo como parte del grupo de conductores de la emisión vía streaming. Este miércoles, la modelo debió calificar la performance de su peluquero y amigo Kennys Palacios y su desempeño mereció el repudio de algunos de sus compañeros de estrado y de ciertos participantes.

Primero, Ángel De Brito se mostró indignado por el 10 que la modelo le puso a su peinador, pero también por las buenas calificaciones que recibieron por parte de ella Camila Homs, que pertenece a su misma agencia de modelos y también por haber salvado la noche anterior a Fernanda Sosa, por pedido de sus “amigos uruguayos”. Marcelo Polino, a su vez, le restó un punto a la pareja para “compensar” la calificación de su compañera.

Inmediatamente después de que el estilista bailara junto a Morena Sánchez le tocó el turno a Guido Záffora, que se mostró furioso con su contrincante y con la modelo. “¿Saben lo que hizo Kennys? Entró a las ocho y media de la noche al bar diciendo: ‘Ay, está Zaira. Me va a poner un 10. Total, no pasa nada’. Noelia Pompa viene y le empezó a decir lo mismo. Y le dijimos: ‘¡Pará, Kennys! No nos tires en cara que está tu mejor amiga en el jurado”, reveló el panelista de Intrusos.

Y continuó: “Nos dijo que hay un grupo de WhatsApp en el que están Zaira, su hermana Wanda y madre Nora Colosimo, y estuvieron hablando toda la mañana de que le iba a poner un 10″. Al escuchar su relato, Tinelli le preguntó a Nara si podía ver su teléfono celular para saber si esos mensajes existían.

La modelo se negó a entregarlo, pero reconoció que lo que Záffora acababa de denunciar era cierto: “Hay un grupo familiar con mi mamá y mi hermana, pero yo dije que le iba a poner un 10 a Kennys desde que me llamaron para integrar el jurado”, disparó, sin inmutarse. “Nadie me presionó. No tengo que poner nada que yo no quiera. No lo dijo Wanda ni tampoco Nora. Lo dije yo y ellas bancaron la parada porque saben del amor que le tengo a Kennys”, continuó.

Ya cambiado, el peluquero apareció en ese momento en el estudio y pidió la palabra. “Jamás le dije eso a Guido”, aseguró, mientras las cámaras enfocaban al periodista que reía incrédulo. “Lo que pasa es que él no tiene previa e inventa cosas para hacer quilombo. Está hace tres años ensayando y ahora que le dieron la oportunidad está buscando quilombo por todos lados”.

“Evidentemente, el que apareció fuiste vos, para robar cámara”, le señaló el periodista. Pero el peluquero aseguró que lo llamaron para que fuera al estudio porque estaban hablando sobre él. “Entonces, pedile a Florencia de la V que venga como jurado, te evalúe y te regale el 10″, se defendió, en referencia al vínculo laboral que existe entre el panelista y la conductora de Intrusos.

“Quiero aclarar que el problema no es con Zaira”, siguió Zaffora, encausando nuevamente la conversación. “A mí me encanta que ella esté ahí y se lo dije. Ella me dijo que era el voto popular y me parece muy bien, pero Kennys es un poco picante y lo sabe”, explicó.

“Pero jamás les dije que me iba a regalar un 10. Lo niego. Tendrían que poner cámaras de seguridad en el pasillo porque Guido anda amenazando”, insistió el peluquero. “Si ponen cámaras, Kennys está perdido”, sentenció Záffora, sin dar más detalles.

Luego, sí, el periodista y su compañera, Julia Pérez, bailaron al ritmo de un mix de temas pop. Tras verlos, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (4): “Me parece un buen equipo. Quizás Guido debería arriesgar un poco menos e ir más a lo seguro porque baila, le sale naturalmente y le gusta; pero no iría a algo tan exigente. La coreografía era muy exigente y Guido no es Fernando Dente, no es un bailarín profesional. No me convenció tanto y se me pasó el efecto sorpresa de la gala anterior”.

“Si yo los miro en la pantalla y no sé que uno de los dos no es bailarín profesional, no me doy cuenta. Para mí, Guido estuvo realmente muy bien y esos años de estudio de comedia musical evidentemente se notan. Se lleva muy bien con la cámara. A mí me gustó mucho”, agregó Zaira (7).

Y Moria Casán, la dueña del voto secreto durante esta segunda ronda, sumó: “Me encanta esta pareja. Fusionan muy bien, se ensamblan y, además, proporcionan un show de baile. Me impresionan porque Guido es el Miguel Bosé nuestro y la chica me parece muy buena. A mí me pareció lanzada la coreografía y yo celebro cuando van por otro lado. Corren riesgos, pero yo creo que él está para correrlos, porque tiene con qué. Un poco me la borra a la chica, que de pronto aparece y es excelente, porque es muy hipnótico”.

Por último, Polino (4) indicó: “Me gusta mucho el equipo, pero no entendí el acting de que primero tomaban vino tinto y tomaban una pastilla a lo último... Una mezcla como rara. La coreografía era como una gimnasia de los noventa. Peor este equipo va a llegar lejos, seguramente”.

