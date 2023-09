escuchar

Como diría Marcelo Polino, todo fue un disgusto. La noche del viernes presentó a varias parejas, y muchas de ellas dejaron con gusto a poco a los especialistas. De ese modo, luego del debut de Brian Sarmiento, se dieron lugar tres números que presentaron varias irregularidades.

“Me encanta ella, es de Mar del Plata, es modelo, cantante, DJ y presentadora de noticias. Es una de las mujeres más lindas” aseguró Marcelo Tinelli al momento de darle la bienvenida a Romina Malaspina. Con muy buen humor, ella contó que está por sacar “música nueva”, y reveló que está “soltera por elección”. Luego de presentar su número, llegó la instancia del puntaje, y los jurados se mostraron muy severos. Cuando la vio, Moria Casán recordó el vestido que utilizó cuando era presentadora de noticias, y expresó al respecto: “Ese top casi que destronó la cola de Sol Pérez, impresionante, una bomba”. Por su parte, Malaspina respondió: “No, la cola de Sol Pérez es mundial”.

El encargado de abrir la devolución fue Ángel de Brito, que apuntó: “Me parece que fue una mala elección del ritmo, porque si bien Romina puede bailar, le falta perfeccionarse. La vi como muy expuesta todo el tiempo. Para mí eligieron un ritmo difícil para arrancar. Me parece que te faltaba conexión con la música, pero podés mejorar”(3). Luego Carolina “Pampita” Ardohain destacó: “Para mí le exigieron un montón, es muy aeróbico este ritmo, es un desafío enorme para alguien que no es bailarín. Se nota que ensayaron mucho tiempo, pero falta fuerza”.

Cuando llegó su turno, Moria expresó: “Me encantó la coreo, me pareció una clase de gimnasia, una clase de destreza, había muchos pasos. A ella le falta más pisada, le falta equilibrio, pero no estuvo mal, así que les auguro buena performance. Quiero que sigan en la pista, y vayan creciendo” (5). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Fue todo como una gran confusión. Te sientan mejor las noticias, vamos a darle un voto de confianza, pequeño, pero votito al fin” (2).

Luego llegó el turno de Mónica Farro, que al momento de pisar la pista exclamó: “Estamos felices de la vida, de estar en esta pista nuevamente”. La figura bailó el ritmo Pop Hit 2000, pero la devolución fue mixta. En su turno, De Brito consideró: “Estás intacta, el lomazo de siempre. Mónica baila bien, hubo un pequeñito problema con una subida que quedó a mitad de camino. Me parece que les falta training y conocerse más” (6). Pampita coincidió en que hubo “una falla”, y detalló: “Los nervios te pueden generar cosas. Vi muchas desprolijidades, en los trucos, algunas cosas disparejas cuando bailaban en espejo . Mónica es un fuego en la pista, yo la conozco, y seguramente en otro ritmo va a ser mejor, en este no cuajó” (voto secreto). Moria Casán señaló que el número fue “falto de impacto” (6), a la vez que Polino con un tres, también otorgó un puntaje bajo.

El cierre lo dieron Ian Hachman y Arna Karls, una de las apuestas más sorpresivas del actual Bailando, ya que se trata de una pareja que según contó Tinelli, es muy famosa en OnlyFans. Sin embargo, el número resultó muy decepcionante para los especialistas. Moria opinó que la coreo tuvo “cero erotismo”, y apuntó: “Debe ser porque en el fondo ya son pareja, son como hermanitos. Muy simpáticos, ella es hermosa, pero no me pasó nada. Me faltó, amores” (3).

De Brito coincidió, y comentó: “La verdad es que pensé que lo peor iba a ser el Tirri, pero el Bailando siempre va un paso más allá. Nunca vi nada más feo en todos los bailando en los que estuve (-1). Pampita aseguró que no vio “mucho baile”, y Polino le puso un -2. De esa forma, estos participantes se retiraron con un cero.

Antes del cierre, y según votaron los cuatro integrantes del jurado, el lunes habrá una doble eliminación.

LA NACION