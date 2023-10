escuchar

Comienza una nueva semana en el Bailando 2023, y Marcelo Tinelli recibió al público con su habitual entusiasmo. En una noche en la que hubo numerosos bailes, y mucha comedia de la mano de Anita Martínez y el Bicho Gómez, el conductor se refirió a los rumores sobre su viaje a Uruguay, y si había visto allí a Milett Figueroa, la participante con la que tiene una muy buena relación en pantalla.

Los encargados de abrir la pista, fueron los mencionados Gómez y Anita Martínez, que llegaron con una previa en la que hubo mucho humor, y golpes de cartulina de los concursantes al propio Tinelli. En otro tramo de la antesala al número, le preguntaron a Marcelo si pasaría nuevamente por el altar, y él respondió: “Yo me casé y no me casaría más”. Al momento de bailar, la pareja apostó por el Adagio, al ritmo de “Dos oruguitas”, la canción que Sebastián Yatra interpretó en el film Encanto.

Al momento de la devolución, Ángel de Brito los elogió y destacó: “Anita bailás espectacular. El Bicho te acompaña muy bien. Una buena idea, simple, sencilla, bien contada, por dos buenos actores, y con un muy buen resultado. Esto es lo que quiere el jurado de los equipos, me gustó mucho” (voto secreto). Luego Carolina “Pampita” Ardohain subrayó: “Me encantó la idea, una música y una película que nos emociona un montón. Anita con esos pies tan divinos, que siempre están esas terminaciones hermosas. Cuidado el partenaire con soltarla antes de tiempo, pero estamos hilando muy fino. Me gustó mucho, mucha comedia musical en la pista, que nos gusta a todos” (7).

Cuando tomó la palabra, Moria Casán dijo: “Me gustó mucho, me gustó la idea. El adagio es un ritmo muy difícil porque requiere mucha versatilidad, requiere equilibrio y fuerza, porque al ser más lento se ve todo más, pero estuvo muy bien resuelto, y me gustó la parte emotiva. La previa es fabulosa, y me gustó mucho, no me terminó de matar, pero estuvieron bárbaros. Y les agradezco la propuesta diferente. Chicos el puntaje es muy bueno” (8). En el cierre, Marcelo Polino concluyó: “Muy lindo lo que presentaron, hubo alegría, la previa fabulosa y me gustó. Fue lindo” (6).

El viaje de Tinelli a Uruguay

Milett Figueroa

Durante los últimos días, Marcelo Tinelli viajó a Uruguay en compañía de El Tirri. Pero lo llamativo del asunto, es que quien también se encontraba allí, era Milett Figueroa, con quien el conductor comparte previas en las que cada vez están más juntos.

Cuando le consultaron sobre el tema, entre risas, Tinelli desvió la atención y aseguró: “Yo estaba en un cumpleaños, estaba en otro plan”. Pero Pampita, sin dudarlo, le retrucó: “¡Pero fueron como cinco días!”. Sin embargo, Tinelli negó haberse cruzado allí con la modelo oriunda de Perú.

La disolución de la pareja

Figueroa, que sabe bailar pero no es bailarina profesional, viene formando pareja desde la primera ronda con el locutor Martín Salwe. Si bien durante los dos primeros ritmos les fue relativamente bien en cuanto a las calificaciones del jurado, luego de su última participación, Moria Casán indicó que es notorio que entre ellos no hay demasiada química. La protagonista de Brujas, fiel a su estilo, disparó sin piedad contra Salwe y aseguró que él andaba diciendo por todos lados que la figura del equipo era él.

Mientras la actriz peruana, que es una estrella en su país, guardaba silencio a su lado, el locutor intentó responder sin jugarse demasiado: “Soy casi una figura local y ella es una gran figura internacional que llena de glamour la pista”, indicó, pero sus palabras no lograron convencer a la diva.

Ante ese panorama, el pasado miércoles, Tinelli comenzó el programa con un anuncio desconcertante: la pareja de Salwe y Figueroa quedaba disuelta. Aprovechando la presencia de Nenu López, una de las bailarinas del staff, que en último tiempo se encuentra muy cerca del locutor, el conductor quiso indagar cómo seguía aquel incipiente romance. La chica, entonces, contó sin rodeos que la noche anterior habían cenado sushi en la casa de él, que se habían tomado dos botellas de vino y habían estado juntos hasta las cuatro de la madrugada. Debido a ese comentario, Tinelli dio por sentado que la relación entre ellos seguía avanzando. Y fue en ese momento en el que anunció que, a partir de ese momento, Salwe pasaría a bailar con López. La decisión pareció desconcertar a Pampita Ardohain, que al escucharlo empezó a negar con su cabeza.

“Hay que buscar un bailarín para Milett, alguien que la haga lucir. ¿Tienen a alguien en mente?”, les preguntó a las jefas de coaches Lolo Rossi y Eugenia López. Ellas aseguraron que sí, y el programa siguió como si nada hubiese pasado y sin que nadie fundamentara a qué obedece esta nueva e inesperada determinación.

