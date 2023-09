escuchar

Este martes, Marcelo Tinelli dio a conocer algunas de las calificaciones de Pampita Ardohain, la dueña durante esta primera ronda del voto secreto. Con todas las parejas en el piso, el conductor aprovechó para hablar con los famosos que participan del Bailando 2023, En ese contexto, una vez más, Charlotte Caniggia emocionó a todos al contar cómo está hoy la relación con sus padres, el exfutbolista Claudio Caniggia y Mariana Nannis .

“Los dos se quisieron comunicar conmigo. Me dijeron que querían llamarme, pero no lo hicieron. Y yo les mandé a decir que, más que a mí, tienen que comunicarse con sus hijos”, introdujo el tema el conductor. Luego, le preguntó a la participante si luego de sus emotivas y fuertes palabras en el día de su debut en la pista sus progenitores se habían comunicado con ella.

Charlotte, que hasta ese momento se había mostrado risueña y algo quejosa por haber tenido que esperar junto a los demás equipos que llegara su turno de conocer la calificación de Pampita, cambió inmediatamente su semblante. Con la mirada triste y con la sinceridad sin filtro con la que se muestra habitualmente, disparó: “ Mi mamá no me habló, pero supongo que ya se va a acercar. Con mi papá sí hablé, pero me habló medio mal ”.

La relación de la expareja terminó en muy malos términos y tanto Charlotte como su hermano Alex tomaron partido en un primer momento por Nannis. En los últimos meses, el ganador de la primera edición de El Hotel de los Famosos se convirtió en padre junto a su compañera del certamen Melody Luz. Lejos de unir a la familia, el nacimiento de Venezia generó un nuevo escándalo en la familia: cuando faltaba poco tiempo para el nacimiento, Nannis decidió echar a su hijo y a su nuera del departamento que compartían. Para sumar más leña al fuego, la mediática no fue a conocer a su nieta, a pesar de haber estado en Buenos Aires en el momento en el que la bebé llegó al mundo.

La actitud de Nannis generó una catarata de tuits llenos de reproches e insultos por parte de Alex. Charlotte, como es su costumbre, se mantuvo mucho más cauta, al menos mediáticamente; pero, sin embargo, quedó en medio, una vez más, de una batalla que alejó aún más a los integrantes de la familia.

Este martes, cuándo le preguntaron por qué creía que sus padres no se habían comunicado con ella después de que les reclamara en el programa que le gustaría hablar con ellos, Charlotte no se anduvo con rodeos: “ Mi papá está enojado con la vida. Los dos, en realidad. Ambos tienen que sanar y resolver sus problemas. Tienen enojo e ira, y esos sentimientos no los dejan estar bien con sus hijos ”.

“Yo los suelto”, afirmó, resignada. Y finalizó: “Los acepto como son y los amo porque son mis padres, pero ya está. Yo hago mi vida”.

El día de su debut en la pista de Bailando 2023, la mediática se sinceró: “Está todo muy mal en la familia. No es cierto que me bloquearon, pero creo que todas las familias son un desastre, solo que pintan la familia Ingalls. Son unos chantas. Yo, por lo menos, digo la verdad”.

“En mi familia todo se sabe. Todos se pelean, siempre hay bardo... Estoy acostumbrada. Conmigo no hay un conflicto exacto: mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. Ese es el problema. Están en su mambo. Debe ser duro separarse después de tantos años. Igual, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Estoy tratando junto a mi hermano, pero es difícil para nosotros. Mis viejos no me llaman ni me escriben. Me gustaría que me digan: ‘Hola, hija. Estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá recapaciten y sean padres presentes, como lo eran antes. Yo estoy acostumbrada a pasar por estas cosas ”, expresó.

Luego de unos segundos de silencio, y con la participante entre emocionada e incómoda, Ángel De Brito indicó: “Me gusta que Charlotte fue cambiando con el correr de los años y hoy es una mujer sincera que dice este tipo de cosas que a mucha gente le cuesta hacerlas públicas, y que no va desde el odio. Ojalá se dé”.

Pampita, a su vez, indicó: “Me dieron ganas de darle un abrazo”. Inmediatamente, Tinelli la interrumpió: “Yo siento que Charlotte hace un montón de cosas, buscando eso que acaba de decir. El cariño de sus viejos. Ella muestra una dureza, se caga de risa y todo eso, pero hay una búsqueda que hoy la pudo expresar en palabras. Yo le digo a todo el mundo que Charlotte es una de las chicas más divinas y dulces que conozco y en todas sus manifestaciones siempre está la búsqueda del amor de su papá y su mamá. De poder encontrarse con ellos. Y hoy lo dijo con todas las palabras. A mí también me dan ganas de abrazarla”, indicó Tinelli.

“Si ese amor de padre que naturalmente debería darse no se da, buscá vos tu propia familia. Tus amigos, tu gente más cercana, esa es la familia que elegiste; esos serán tus amores en esta vida. Y el día de mañana vendrán tus descendientes. Hoy tenés a tus sobrinos. Uno no elige la familia en la que nace. Así que lo mejor, en ese sentido, para vos. Sos una linda mujer por dentro, siempre. Muy transparente, siempre, y eso es lo que más disfrutamos cuando salís a la pista, porque sos así, tal cual. No hay maldad en ese corazón y siempre lo demostrás”, indicó en aquel momento Pampita.

