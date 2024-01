escuchar

Una fecha inédita para un cierre del Bailando. El popular ciclo de baile culminó un 29 de enero, una fecha atípica para el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. En su debut en la pantalla de América, el reality se impuso como lo más visto de ese canal, aunque el rating por momentos se presentó esquivo. Y en la esperada final de la presente edición, Noelia Marzol y Jony Lazarte por un lado, contra Tuli Acosta y Sandro Leone por el otro, midieron fuerzas para quedarse con el premio mayor.

Aunque el clima era de fiesta, al ingresar en la pista Tinelli notó a Lazarte muy molesto, y el bailarín explicó con evidente malestar: “Me pasa una boludez, como hoy hay muchísima gente, mis amigos que vienen todos los programas quedaron afuera. Me da cosa, tendría que estar en otra postura, pero es más fuerte que yo”. El conductor intentó calmar las aguas y le respondió: “También quedaron familiares míos, hay dos primas de Bolívar que quedaron afuera. ¿No irás a bailar como el traste porque están los veinte pibes afuera?”. De mejor humor, Tuli luego contó: No entiendo nada, tengo ganas de vomitar, pero estoy muy feliz, son muchas cosas para procesar, y perdón Jony, ¡pero háganle el aguante!”.

Con mucho humor, Marcelo le agradeció al público, y entre risas hizo un divertido pase de factura: “Está Mica que es la única hija que vino a verme, ¡mis otras hijas me clavaron el visto, y mis dos hijos me clavaron el recontra visto!”. Más adelante, le mandó un saludo muy especial a su pareja, y comentó: “Qué linda esa chica. ¡Ah, es Milett! Qué lindo que viniste”.

Sin demorar demasiado el comienzo, las parejas hicieron su primera coreografía, y Ángel de Brito destacó: “Llegaron ganando ambos por el talento, felicitaciones por estar acá, y me parece súper potente que hayan arranco por el tango”, y votó a la pareja 1, liderada por Noelia Marzol. Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los elogios, y destacó que era un verdadero placer ver el arte de ambas parejas. Y aunque estaba muy segura de su voto, la modelo protagonizó el pifie de la noche cuando dijo que quería darle su voto a Noelia, pero mostró la paleta número 2, que correspondía a Tuli. Moria Casán se decantó por Marzol, y eso la hizo ganadora de la primera ronda, aunque Aníbal Pachano y Marcelo Polino se sumaron y también votaron a la pareja número 1.

Más adelante, Noelia le dedicó una sentidas palabras a Tuli, y le dijo: “Nos encanta estar con ellos compartiendo este momento. Ella es una chica joven, que estudió un montón, Tuli sos lo más, te admiro personalmente y me encanta que pongas tanto empeño en lo que hacés”. La joven influencer también le dio un sentido mensaje a su rival en la pista, y expresó: “Estoy muy agradecida de compartir esta final, que no me la esperaba. Ustedes son muy talentosos, los admiro y los respeto un montón”.

Luego del segundo ritmo, De Brito aseguró: “Son dos equipazos, en todas las galas estuvieron bien. Honran el programa, la pista, y los coach son dos de los mejores. Qué difícil nos hicieron hoy el trabajo” (1). En su turno, Pampita aseguró: “Quiero destacar el trabajo de Tuli, tan chiquitita y tan poderosa, y es mini pero cuando baile crece. Toda la coreo la vas disfrutando con el cuerpo, la cara y el alma, y este voto es por el acting que le pusiste al ritmo (2). Moria y Polino votaron también a Tuli, a la vez que Pachano le dio su punto a Noelia Marzol.

Para el tercer ritmo, Noelia y Jony apostaron por un ballroom, mientras que Tuli y Sandro fueron por un reggaetón. Y las devoluciones dejaron el destino del certamen, en manos de los llamados telefónicos, que fueron muy parejos.

Mientras el suspenso aumentaba, y antes de revelar al ganador, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para enviar un último mensaje, antes de concluir esta edición del Bailando, y comentó: “Este va a ser un cierre momentáneo, porque vamos a volver a la pantalla de América con el Bailando y con otras propuestas. Estamos felices de haber hecho este programa en un año tan complicado en la Argentina. Hay un montón de familias que viven de esto, y estamos contentos. Yo estoy muy feliz, tenemos un equipo de gente maravillosa, creo que tenemos el mejor equipo de producción de la televisión argentina para grandes shows”.

Más adelante, Tinelli continuó: “Son muchos años trabajando juntos, muchas gracias por haber podido hacer este programa, por haber hecho algo nuevo dentro de la tele, que hoy ya no sabés dónde lo ves. Gracias a todos los participantes y a los coach, un profesionalismo increíble, y gracias a todas las autoridades de América, en esta pantalla donde nunca habíamos trabajado. Y manejar la programación de un canal me llena de orgullo. Muchas gracias fundamentalmente a mis cinco hijos, estoy muy orgulloso de ellos”.

Por último, y visiblemente emocionado, el conductor se dirigió al Tirri, y le dijo: “Te quiero agradecer. Nos podemos divertir a pesar de los malos momentos, y me emociona mucho vivir con vos, porque me hace acordar cuando éramos chiquitos , del recuerdo de mi vieja, y de su mamá, su hermana. Sos mi hermano, mi amigo y mi cómplice”.

Finalmente llegó la instancia final, y con un 50.1 por ciento de votos a favor, Tuli Acosta se consagró como la gran ganadora del Bailando 2023.