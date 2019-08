Otros compromisos. Hernán Piquín se prepara para dejar el Superbailando, donde -además- se siente maltratado por el jurado Crédito: La flia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 11:11

La producción del "Superbailando" trabaja contra reloj para encontrar un suplente de Hernán Piquín. El bailarín debe viajar a España en octubre, por compromisos laborales y apenas le quedan dos ritmos antes de despedirse, aparentemente, en forma definitiva.

En una entrevista con el ciclo que conduce José María Listorti y Denise Dumas, Hay que ver, Piquín habló de su malestar en la pista de Marcelo Tinelli y del maltrato que siente por parte de algunos integrantes del jurado y del BAR: "Ensayamos un montón y adelantamos muchos ritmos, justamente por mis compromisos afuera. No me gusta hacer previas; no la paso bien. Bailo desde los 10 años y me concentro en eso y hacer la previa me saca. Supongo que debo tener la vara muy alta porque soy un bailarín profesional pero nada les gusta, siempre falta o sobra algo. En breve necesito viajar sí o sí: fui corriendo mis compromisos en España y ahora me tengo que ir tres semanas seguidas. Voy a hacerlo hasta que pueda. Si hay un suplente, voy a dar un paso al costado y ese suplente va a quedar fijo para no estar yendo y viniendo. Una cuestión de respeto".

El bailarín reconoció que no encontró su lugar este año en el programa de Tinelli. Ya tuvo problemas y fue a la sentencia sin bailar justamente por un viaje a España en el cual lo acompañó su bailarina, Macarena Rinaldi. Algunos dicen que se aburre los días de sentencias y que no se banca escuchar a las otras parejas.

¿Quién es entonces el reemplazante? Se habla de un actor, que es muy buen cantante y bailarín y que, alguna vez, pasó por "Bailando".