A Charlotte Caniggia la ven mucho más dedicada que en ediciones previas Crédito: Crédito LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 01:00

Lejos de dar lo justo y necesario, Charlotte Caniggia es una de las figuras que más sorpresas está dando en el Bailando por un sueño 2019. Marcelo Tinelli recibió una vez más a la mediática, y le preguntó por el misterioso Robert, su novio. La joven no habló mucho del tema, pero sí dijo que por la tarde hubo una pequeña discusión: "Después de seis meses, viste que viene todo mal. Sin peleas me aburre la relación, sino es como todo muy tranquilo". Tinelli, muy divertido, le aseguró que seis meses era poco tiempo para contemplar las peleas como algo normal.

Después de bailar al ritmo de Guns N´Roses, Charlotte recibió su puntaje. Ángel de Brito le preguntó primero cómo estaban sus padres, y ella comentó que no están separados, y dijo que prefería no hablar más del tema. Luego el jurado dijo que vio un mapa incompleto, que su novio no apareció, pero sí agregó: "Charlotte, mejoraste infinidad. Lo que te falta es prolijidad" (voto secreto).

En ese momento, ante la sorprendida mirada de Tinelli apareció en escena Robert, el novio de la mediática. El conductor se acercó para saludarlo, y allí dialogó unos segundos con él. Primero le preguntó a qué se dedicaba, y Robert contestó: "Todo lo que es autos. A Charlotte la conozco desde hace seis meses".

En su turno, Carolina "Pampita" Ardohain consideró que la propuesta fue muy buena, aunque "falta un poco de fuerza, hay que sacarse lo aniñado. Se nota la buena voluntad y que ensaya, se la ve comprometida, estás más plantada en la pista, pero en algunos ritmos hay que sacar lo aniñado porque sino se ve un poco lavadito" (7).

En tercer lugar, Florencia Peña destacó el crecimiento de Charlotte en la pista (7), mientras que Marcelo Polino dijo que "premia el esfuerzo" (5). En el momento del BAR, los especialistas coincidieron en que Agustín Reyero, compañero de Charlotte, debía abandonar el exceso de piruetas para bailar más, y si bien Flavio Mendoza y Laura Fidalgo mantuvieron el puntaje, Aníbal Pachano les subió la nota un número.