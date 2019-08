Fede Bal y Lourdes Sánchez siguen firmes como una de las mejores duplas del certamen Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2019 • 01:27

Desde hace varios días, Fede Bal y Lourdes Sánchez insistían con que para el ritmo de cuarteto en ShowMatch tenían preparada una coreo muy hot. Y cumplieron su promesa cuando en la noche del lunes se presentaron en el Bailando por un sueño y, ante la mirada de Marcelo Tinelli, culminaron su baile con un beso muy intenso.

Cuando los recibió, el conductor le preguntó a Lourdes sobre su nuevo emprendimiento, una marca de maquillajes llamada Lulú. Ella contó muy entusiasmada que comenzará a vender sus productos online, y que no necesitó de su esposo, el Chato Prada, para su negocio: "No necesito pedirle nada, a mí me gusta trabajar mucho". Por su parte, Fede Bal negó que con su novia, Bianca Iovenitti, hubiera algún tipo de crisis: "Estamos muy bien, son momentos que uno pasa, pero estamos rebien".

Luego de la previa, la pareja se sumergió en el baile, aunque adelantó que debido al alto voltaje, Lourdes no sabía si su marido "se pondría celoso". De ese modo bailaron y culminaron su coreo con el mencionado beso. Tinelli no salía de su asombro, y jugó a ser un referí cuando pidió el VAR y, muy atento al monitor, observó detenidamente dicho momento.

En la devolución, Ángel de Brito los elogió y dijo: "Usaron todo lo que tenían a mano. Y bailaron muy bien, me encantó, y el beso fue el broche de oro. Le están poniendo todo al Bailando". (10). Bianca aprovechó el momento y expresó entre risas que ella también estaba planeando una coreo, que culminaría con un beso entre ella y el Chato, pero Lourdes no se la dejó pasar: "¡No! ¡Aparte primero tiene que bailar conmigo!".

En su turno, Carolina "Pampita" Ardohain preguntó quién tuvo la idea del beso, pero el coach aseguró que fue algo planteado por todo el equipo, opinó que la vio a Lourdes "encendida", y aseguró: "Me gustó, me sorprendieron, muy buena noche para ustedes" (voto secreto).

Florencia Peña se sumó a las felicitaciones y opinó que ella "tiene una energía sexual gigante, y su compañero también. Y eso la pareja tiene que explotarlo más, el carisma ya lo tienen, denle más ahora a la cosa hot" (9). Por último, Marcelo Polino, que durante la coreo vio cómo la pareja se arrojaba sobre la mesa para volcarle su vaso de agua, fue más riguroso: "Qué manía tenés de besar a las mujeres de los productores. Pero mucho ruidos y pocas nueces. Me gustó, estuvo lindo, pero me pareció que le faltó un poco más de calentura" (5).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza subió un punto, Laura Fidalgo sostuvo que el número fue muy "prolijo", y subió otro punto. El último en tomar la palabra, Aníbal pachano, aseguró que le gustó la dinámica, le comentó a Lourdes que "bailaba cada vez mejor", pero opinó que a Fede le falta "un poquito más de rosca", y dio un punto para arriba. Con 27 puntos, la pareja se convierte en la mejor del ritmo cuarteto.