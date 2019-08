Hernán Piquín y Macarena Rinaldi no entusiasmaron al jurado Crédito: Crédito: LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 01:28

Desde que comenzó la edición 2019 del Bailando por un sueño , Hernán Piquín tuvo algunos problemas. Diferencias con los jurados, malestar por esperar su turno en la lectura del voto secreto y la imposibilidad por presentarse en algunos ritmos fueron algunos de los conflictos que atravesó el bailarín junto a su pareja, Macarena Rinaldi. Por ese motivo, en la noche de lunes en ShowMatch , Marcelo Tinelli sorprendió cuando le preguntó a Federico Hoppe si era cierto que Piquín quería abandonar. La respuesta de su productor fue que Hernán de momento no se iba a ir, pero que su futuro en el certamen no era muy seguro.

En ese contexto, el conductor le dio entonces la bienvenida al participante y sin muchas vueltas, le preguntó si estaba por retirarse. Piquín tomó el micrófono, y explicó su situación: "Cuando nosotros firmamos contrato, yo hablé con la producción que tenía otras cosas, laburos que los fui corriendo para estar acá. Y ahora se me complica mucho más por el tema de las fechas, pero la producción está tratando de acomodar todo para que yo pueda seguir, Realmente lo estamos luchando todo, yo estoy tratando de acomodarme". En ese momento, Tinelli le consultó si al menos hasta noviembre se podía garantizar su presencia, y el bailarín solo dijo: "Puede ser".

Luego de un cuarteto con mucha energía, la devolución fue algo dispareja. Ángel de Brito aplaudió el número y opinó: "Me gustó mucho lo que hicieron" (6). Carolina "Pampita" Ardohain también felicitó al equipo, y destacó a Maca: "Esa chica de rojo es hipnótica, una bomba atómica. Los trucos fueron muy originales, salió todo redondito, perfecto" (voto secreto). Por su parte, Nacha Guevara en su regreso al jurado, dijo notar a Piquín algo incómodo, y consideró: "Te cuesta un poco la tierra, y esto es muy a la tierra, pero igual bien. Y vos Macarena, estabas muy en casa. Bien chicos, se esmeraron en hacer una cosa diferente con algo que es peligroso que sea aburrido" (7). Por último, Marcelo Polino aseguró que Piquín era un "nacido para la queja", y concluyó que estuvo muy bien el número, aunque le faltó un poco "de barrio" (5).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza elogió a los participantes, pero destacó que Maca no terminó de mostrar destreza en la pirueta: "Me pareció que a la coreo le faltó pasarla un poco más para que fluya. Yo para ser justo, punto para abajo". Laura Fidalgo festejó el diseño de la coreo, aunque coincidió en ver a la bailarina con algunas desprolijidades, y les dio un punto para abajo porque no puede haber fallas al ser ambos "grandes bailarines".

En el cierre, Aníbal Pachano coincidió en que Macarena estuvo "rara", pero aseguró que ellos tenían mucho para dar: "Apuesto por la pareja, así que mantengo la nota". Con un total de dieciséis, Piquín y Macarena no están entre los más bajos, pero tampoco pudieron destacarse.