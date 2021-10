Bake Off Argentina: una torre de galletas provocó angustia y llanto, en una nueva noche de eliminación

Comenzó un nuevo domingo de eliminación en Bake Off Argentina, y Paula Chaves, junto al jurado, fue recibida entre aplausos por todos los participantes. Ante la atenta mirada de los pasteleros amateur, la conductora preguntó qué tipo de galletitas eran las favoritas de todos, y con ese comentario como disparador, ella anunció: “Hoy van a tener que hacer que una torta de galletas, de tres niveles. Tiene que tener al menos quince galletas, y medir treinta centímetros de altura. También tiene que incluir dos tipos de masa, y dos rellenos elaborados”.

Los participantes se mostraron muy inquietos por la dificultad de la consigna, y muchos opinaron que estaban ante la preparación más compleja hasta la fecha. Por ese motivo, los especialistas les brindaron una serie de importantes consejos. Damián Betular sugirió la importancia de “trabajar en simultáneo”, y detalló: “Si se ponen a pensar, todo lo que pedimos hoy ya lo han hecho, y quiero torres perfectas”. Por su parte, Dolli Irigoyen agregó: “La masa de la cookie no se les puede quebrar, el gran desafío es que masa y relleno que sean consistentes, pero livianos”, mientras que Pamela Villar concluyó: “Trabajen con contraste, pongan mucho énfasis en la forma y en el sabor”.

Sin perder un minuto, los concursantes empezaron a idear ambiciosas tortas llenas de galletitas, con formas muy originales, y diseños muy inspirados, aunque los accidentes no tardaron en aparecer. Chocolate quemado y torres que no llegaban a los treinta centímetros, fueron algunos de los episodios que les valieron un trago muy amargo a los participantes. Y cuando el tiempo llegó a su final, Emiliano vio cómo su torta se quebraba, un traspié que le provocó una profunda angustia.

Cuando llegó la instancia de la devolución, el primero en acercarse fue Hernán, con una preparación sobre la que Betular comentó: “Cuando la masa está así de dorada, es muy rica, y los rellenos también están muy ricos. Linda la decoración, lindo todo”. Gino hizo un pastel que incluía una foto propia en forma de estampita, y Villar aseguró: “Está prolija, está bien la elección de los rellenos, pero la masa está un poco simple, le hubiera puesto algo más. Pero la verdad, te felicito”.

Ximena llevó un pastel que sorprendió a los especialista, y Dolli consideró: “Está muy bueno que incorpores algarroba en la masa, aunque queda un poco más dura. La mermelada de pera está bien, pero me parece que podrías haber hecho una mejor terminación”. Silvina confesó estar “enojada con ella misma” porque la torta le salió mal, y destacó que “la elección de la crema fue el error principal”. Luego de degustarla, Betular señaló que la masa de maní no suele ser firme, y detalló: “Los sabores son ricos, pero las cremas son una mala elección porque son muy blandas, no hay estructura”.

En su turno, Emiliano también acercó una preparación que no estaba del todo lograda, porque presentaba desniveles. Las masas de naranja y algarroba le jugaron una mala pasada, y Vilar expresó: “Me parece que a veces hay que pensar un poco más, primero en la consigna, y después en el relleno y los sabores”. Por su parte, Facundo llevó una torta que alcanzó lo 35 centímetros, para la sorpresa de los especialistas, quienes luego de probarla se mostraron muy satisfechos. Dolli opinó que las galletas eran “espectaculares”, y agregó: “La mermelada de frutilla con ese touch de albahaca, es fantástica. Trabajaste muy bien, está elegante y linda, hoy te luciste”. En su turno, Kalia mostró una torta que según Betular, estaba un poco “explotada”, y detalló: “Los sabores están bien, pero a mí me hubiera gustado que se luciera más la forma. Si esto quedaba bien armado, y decorabas bien arriba, era espectacular. Pero la crema no te permitió hacer eso”.

“La última vez que llevé una torre, iba destruida, pero hoy, orgullo total”, reconoció Carlos al llevar su torta, y después de probarla, Villar le comentó: “Hiciste una excelente elección de todo. Las galletas están buenísimas, se siente el jengibre, la ganache está muy bien, todo combina perfectamente. La verdad, es un muy buen trabajo”. La preparación de Gisela sufrió la caída de uno de sus pisos, por ese motivo no logró la altura exigida. Sobre ese traspié, Dolli comentó: “La crema de queso fue el grave error, porque no hay estructura y la torta desbarrancó”. Sin embargo, todos valoraron el gusto de las galletas y los rellenos.

Por último, Paula y una galleta con mermelada de mango y frutilla, le valió las felicitaciones de Betular: “El mango se siente, y eso es difícil porque muchas veces está medio verde. La consistencia está muy bien, pero me hubiera gustado diferenciar bien la variedad de las cookies”.

Al momento de las devoluciones, Facundo se hizo ganador del delantal de pastelero estrella. En la vereda opuesta, el jurado consideró que Silvina, Emiliano y Kalia no lograron cumplir la consigna. Las tortas de los tres presentaron graves errores, pero luego de debatirlo, los especialistas anunciaron que Silvina era quien quedaba afuera del reality.