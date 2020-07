Bendita: el tenso cruce que protagonizaron Beto Casella y Any Ventura al aire

Noche tensa en Bendita entre la periodista y el conductor. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 00:40

El tema era -nuevamente- Romina Malaspina y el osado vestuario con el que encara cada día la conducción de uno de los segmentos informativos de Canal 26 . Pero en este caso no se trataba de un enfoque fashion, sino de averiguar hasta qué punto las autoridades de una emisora influyen en la imagen de las mujeres que trabajan para su pantalla.

Beto Casella , antes incluso de ir a las imágenes, ya se preocupó por dejar en claro su opinión: "Yo les digo la verdad, en el ámbito en el que nos movemos no conozco a un productor que le diga a una chica algo así. Eso es de la época de Sofovich". De entrada nomás, Mercedes Ninci le salió al cruce, aclarándole que ella sabía por amigas que todavía pasaba, a lo que el conductor, cortante, le respondió: " Mis amigas. yo también tengo amigos. Mechita, vos estás más en la calle que adentro de los canales ".

Luego del compacto, y de un mínimo ida y vuelta entre los presentes, Casella desde su casa quiso opinar cuando Edith Hermida le había dado la palabra a Any Ventura. Esto claramente no le gustó nada al periodista, que, mientras hablaba su compañera se puso a jugar con una pelota, faltándole el respeto. No conforme con eso, cuando terminó de hablar, el conductor tomó la palabra: "Este informe es una pelotudez". Y cuando Ventura quiso contestarle, directamente siguió hablando, y la periodista no logró meter bocado hasta bastante después: " Si la chica Malaspina va vestida así, y al productor le parece bien la deja. Si no le gusta, le puede decir la próxima vez: 'nena, cambiate'. Quiere decir que le dan el aval ".

Es probable que Casella haya advertido en su compañera la misma cara de malestar que se transmitió del otro lado de la pantalla. Tal vez por eso le permitió cerrar el programa, y Any Ventura dijo: " Ejercitemos la paciencia, cuídense todos y aguante Bendita ". Más claro, imposible.