Rating: cómo le fue a Beto Casella en su primera semana en América

La programación de la televisión abierta trajo pocas novedades durante el verano: algunas películas, muchos programas de panel y el estreno de La cocina rebelde con Jimena Monteverde y Coco Carreño, en la pantalla de eltrece, junto con una nueva temporada de The Balls!, conducida por Benjamín Vicuña. Pero solo la llegada de Gran Hermano, Generación Dorada movió los números de rating. Pero quien tuvo todas las miradas encima fue Beto Casella con el debut de BTV, en la pantalla de América TV, tras ser parte por más de 20 años de elnueve.

La comentada salida del conductor de Bendita, con pelea pública de por medio con el canal, recalentó durante todo el verano las especulaciones de cómo sería su programa, cuán parecido sería al histórico ciclo de elnueve y si los números de rating serían similares o inferiores. En una televisión de verano casi sin temas, el folclore de Bendita vs. BTV llenó horas de los ciclos de espectáculos. Antes de arrancar, Casella tuvo que enfrentar una polémica: tras el escándalo que desató una serie de comentarios homofóbicos que Joe Fernández hizo en Nadie nos para, el ciclo radial de Casella en la Rock and Pop sobre Valentín Fresno, un bailarín del Teatro Colón, todas las miradas estaban puestas en quiénes integrarían el primer panel del programa y si alguien iba a hacer alguna referencia al tema, más allá de las disculpas públicas que dieron tanto Casella como su columnista.

El miércoles de la semana pasada debutó BTV con Beto Casella acompañado de sus panelistas: Any Ventura, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Pachu Peña, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Agustín Guardis, Enzo Aguilar y Gabriel Cartañá. “Hemos llegado. Acá estamos; llegó el 18. Mucha gente me preguntó: ‘Che, ¿te parece arriesgarse al cambio?’. Y les digo: ‘Si sale bien, todo lo que toca Beto es un éxito. Y si sale mal, la culpa es de la producción’. Nos mudamos todos, como verán. Somos como una familia italiana en la que se muda uno y se mudan catorce”, comentó.

Luego de una apertura con IA en la que mezclaron a todos los integrantes del programa con momentos clásicos de la TV, las redes y el cine, la primera sección que mostraron fue “El país de las maravillas”, espacio en el que concentraron lo más picante y divertido que pasó en el día. En tanto, el humor estuvo a cargo del actor Rodolfo Samsó, más conocido como Alacrán, y Pachu Peña, en un paso de comedia que ocupó varios minutos. Quizás esta es una de las diferencias más notorias con Bendita, ya que aquí los humoristas tienen un protagonismo que en el ciclo de elnueve no tuvieron nunca. Esto dio pie a un informe sobre el tema y posterior debate. Luego llegó el turno de otro informe sobre la ausencia de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand y cómo lo resolvió el canal. En la forma de tratar este tema, por ejemplo, se pudo ver otra diferencia respecto a Bendita, ya que aquí buscaron la manera de contar lo que había pasado, pero con otro tono.

Y algo verdaderamente de este ciclo fue el mano a mano de Casella con Roberto Moldavsky, al que llamaron “Entrevistas al hueso”, por el que pasarán famosos, algo que muy pocas veces hizo en el otro canal. El rating del debut fue de 2,6 puntos, quedó tercero en la franja y fue el tercer programa más visto del canal.

El jueves llegaron los cambios: esta vez, Pachu Peña fue parte del panel junto con Any Ventura, Walter Queijerio, Gabriel Cartañá, Mariela Fernández, Enzo Fernández y Franco Casella en el piano, pero no hubo un segmento de humor específico. Los informes coparon la parada, debido al buen número de rating que les da, y tuvieron de invitado al imitador de Sandro, Juan Carlos Andrizzi, que fue parte del piso por la polémica que desató Sidney Magal, un cantante brasileño que emula al mítico astro. El promedio fue de 2,5 puntos, una décima menos que el miércoles, pero quedó segundo en la franja, detrás del cine de eltrece que marcó 1,9 puntos.

El viernes fue un buen día para BTV ya que cosechó un promedio de 2,9 puntos, el más alto desde su debut; fue lo más visto de América y quedó segundo en la franja de las 22, junto al cine de eltrece. Esta vez fueron solo seis los panelistas; nuevamente los informes dieron pie a los debates del piso y estrenaron una nueva sección: “Terapia express”, donde Beto dialoga con alguno de los integrantes de su programa y representan un conflicto de este tiempo. En este caso, Mariela Fernández y el conductor interpretaron lo que sucede en una pareja cuando intentan controlar los likes de los otros. Casi en el final, el cantante Tripa se enfrentó a las “preguntas al hueso” de Casella.

El lunes el panorama cambió completamente con la llegada de Gran Hermano. El debut del reality de Telefe se llevó todo el rating de la noche y los demás canales se quedaron con poco y nada. BTV logró promediar 2,1 puntos y quedó empatado con el cine de eltrece, segundo en la franja. Gran parte del programa estuvo dedicado a la cobertura del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand. También volvió el humor de la mano del personaje de Orestes que interpreta Alacrán, que junto a Pachu Peña jugaron un paso de comedia, y el reportaje de “preguntas al hueso” fue con Daniel Aráoz.

El martes tuvo que enfrentar nuevamente la gala de ingresos de Gran Hermano, pero además gran parte del encendido se fue al cable por el partido por la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy. “Si estuviste trabajando todo el día, de acá para allá, este es el momento de bajar y prepararse para ir a descansar con una sonrisa. Te vamos a contar todo lo que pasó, lo que dijeron, lo que en realidad quisieron decir. En la Argentina, no en la ciudad de la furia”, arrancó el conductor.

Comenzaron con la supuesta infidelidad del cantante el Polaco, para dar luego paso a un informe llamado “Conductoras ardientes”, a propósito del divertido “coqueteo” entre Mirtha Legrand y Jorge Asís, en el que la Chiqui le preguntó en su mesaza: “No me sacás la vista de encima. ¿Te gustó?” Luego repasaron diferentes situaciones en varios programas sobre el tema, en tono humorístico. Además, se hicieron eco de la salida de Marcelo Gallardo de River con un paso de comedia con Leo Raff como el “Muñequito”.

Otro tema de debate fue la creación de una IA que mantiene activas cuentas de personas fallecidas usando sus datos y si de esta manera se terminaron los duelos. Cabe destacar que, al ser competencia de Gran Hermano, BTV no se ocupa de cubrir el reality, a diferencia de Bendita, que se nutre mucho con lo que pasa dentro de la casa. El promedio del quinto día al aire fue de 1,7 puntos y quedó cuarto en la franja, en una noche muy difícil para todo el prime time.

Casella y uno de los informes del BTV

En la primera semana, BTV obtuvo un promedio de 2,4 puntos, cifras que van en concordancia con los números de América TV. El objetivo para adelante es instalar la propuesta dentro de un horario muy competitivo, al que se sumará en algunos días Guido Kaczka con un big show que buscará talentos, en la pantalla de eltrece. Casella tiene oficio y sabe cómo timonear el barco, y su equipo ya se conoce y sostiene bien la parada. En una televisión repetitiva, BTV está en la búsqueda de nuevos temas y no se deja tentar por lo seguro. El tiempo dirá hacia dónde se perfila definitivamente el ciclo.