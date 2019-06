Beto Casella le respondió a Naiara Awada, tras su desvinculación de Bendita

El conductor explicó que no la echaron vía telefónica Crédito: Mauro V. Rizzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2019 • 09:56

La desvinculación de Naiara Awada del programa Bendita viene generando desde hace unos días una polémica con un ida y vuelta entre la actriz y la producción del ciclo. Tras las declaraciones de la hija de Alejandro Awada respecto de lo ocurrido, ayer habló sobre el tema el conductor del ciclo, Beto Casella , y explicó que su desvinculación no se dio de la manera que ella lo cuenta.

Casella habló ayer sobre el despido de Awada y negó que su desvinculación se haya realizado vía telefónica. "A mí me apena porque yo la invité al programa. Me parece una chica que comunica bien y que tiene personalidad, a pesar de ser una nena. Y venía funcionando bien (...) Es verdad que a veces hay una joda entre panelistas que yo acepto porque nada pasa a lo personal seriamente", dijo el conductor a El Diario de Mariana.

"Puede ser que alguna vez Any Ventura jodiendo haya dicho ´esta pendeja habla mucho´, pero nada que no pase en ShowMatch. Si veo que hay algo que puede agraviar a alguien o que lo puede hacer sentir mal, lo freno yo. No vi nada al aire que formara parte de eso (...) Una noche Nai empezó a tuitear o a retuitear cosas desagradables contra Any y el panel. Se enojó sola. Yo hubiera querido que siga. Dice que la echaron por teléfono y no es así. A mí me apena porque le ofrecía mucho al programa", explicó Casella.

Esta semana, LA NACION habló con Leonardo González, productor de Bendita, y también dio su versión del tema: "El jueves pasado Nai se sintió incómoda durante el programa por algunos comentarios al aire en forma de juego, entendimos que no le gustó y le pidieron disculpas en dos ocasiones, panelistas y producción. Ella aceptó las disculpas. Si bien nos parecía parte de un juego típico de panel, entendimos que le haya molestado".

Además, González explicó: "Después de estas disculpas, durante la madrugada comenzó a utilizar Twitter para descargar y retuitear comentarios muy agresivos, lo que nos resultó muy ofensivo después de haberla entendido, escuchado y haberle transmitido tranquilidad. Bendita es un programa donde se prioriza el buen clima, respeto y después de tantos años nos es simple resolver los problemas comunicándonos".

La postura de Naiara

Naiara expresó: "El último día que estuve en el panel [por el jueves de la semana pasada] Any Ventura hizo un comentario muy agresivo y dijo algo así como ´callen a la pendeja´, directamente sin dejarme hablar (...) Como la agresión era pública yo contesté de la misma manera y se ve que eso molestó en el canal [en referencia a tuits que ella escribió contra del panel]".

Y sumó: "El viernes tenía que ir a trabajar y cuando estaba por salir de casa, me llamaron y me dijeron que no vaya. Quedé en shock, llorando y me hablaron de un impasse y de una posible reunión para definir las cosas".

Luego de estas palabras en las redes sociales, se supo que su desvinculación del programa era definitiva.