Nai Awada ya no forma parte del programa de humor de elnueve, Bendita. La propia joven lo contó en su cuenta de Twitter, donde escribió la contundente frase: "Para despejar dudas, sí, me echaron".

La actriz, quien se desempeñaba como panelista rotativa del ciclo que conduce Beto Casella, comenzó a retuitear hace unos días comentarios de los televidentes que se solidarizaban con ella al ver cómo sus colegas le hacían bullying al aire. Como consecuencia de esto, y según relata Awada, el jueves, cuando estaba preparada para ir al ciclo, la llamaron para que no lo hiciera. "Injusticias que duelen", "La tristeza y desilusión que tengo no se puede explicar", escribió la actriz en las redes, antes de comunicar que había sido desvinculada del ciclo.

En diálogo con Marcela Feudale en el programa de FM UNO 103.1, Show Attack, Awada se explayó sobre su partida del programa. "Es un tema delicado porque nunca me imaginé que por tuitear [iba a pasarme esto], tenía que ir el jueves y me pidieron que no vaya. Todos nos podemos equivocar, pero se habla y se cierra como corresponde. Yo intenté hablar, pero no fui escuchada", aseguró, para luego hablar de los episodios de bullying que sufrió en Bendita.

"Al aire una compañera de trabajo, Any Ventura, me estaba agrediendo de manera desmesurada, me trataba de tonta y las demás se sumaron porque no se bancaron mi incorporación; el mayor conflicto lo tuve con Any, pero esa era la dinámica grupal: no me dejaban hablar en el programa, me trataban de tonta", remarcó.

Awada también contó que su papá, Alejandro, notó cómo era tratada al aire y le escribió para saber qué estaba pasando. "Cuando vieron el tuit que puse se enojaron, pero yo pensé que era un impasse, y mis compañeras saben que no estoy pasando un buen momento personal, porque murió mi abuela hace dos semanas y necesitaba un clima mejor. Cuando Any me pidió perdón, ya era tarde, porque fueron varias situaciones acumuladas, decía 'callen a la pendeja'", reveló la joven, quien hizo la salvedad de que Casella le escribió posteriormente con comentarios muy positivos, y que fue él quien "contra todos los pronósticos" gestionó que la incorporen al panel del que ya no forma parte.

La palabra de la producción

En diálogo con LA NACION, Leonardo González, productor de Bendita, explicó qué sucedió con la panelista. "El jueves pasado Nai se sintió incómoda durante el programa por algunos comentarios al aire en forma de juego, entendimos que no le gustó y le pidieron disculpas en dos ocasiones, panelistas y producción. Ella aceptó las disculpas. Si bien nos parecía parte de un juego típico de panel, entendimos que le haya molestado", manifestó González, quien remarcó cuál fue el punto de conflicto.

"Después de estas disculpas, durante la madrugada comenzó a utilizar Twitter para descargar y retuitear comentarios muy agresivos, lo que nos resultó muy ofensivo después de haberla entendido, escuchado y haberle transmitido tranquilidad. Bendita es un programa donde se prioriza el buen clima, respeto y después de tantos años nos es simple resolver los problemas comunicándonos", explicó el productor, quien le confirmó a este medio que Awada no regresará al ciclo.

