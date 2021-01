Beto Casella opinó sobre la salida de Mercedes Ninci de Bendita: "Me duele que se quede sin laburo" Fuente: Archivo

Este 2021 arrancó con algunos cambios en los paneles de la TV, cristalizados en nuevas incorporaciones, bajas consensuadas y reajustes artísticos. Mercedes Ninci, por caso, fue desvinculada de Bendita de un día para otro, y por eso la periodista dio cuenta de los motivos por los que creía haber sido despedida del ciclo de elnueve.

"Hola, buenas noches a todos. Debería estar en Bendita en este momento y no lo estoy, porque el nuevo dueño de Canal 9, Víctor Santa María, me echó porque en 2018 hice una nota para Radio Mitre sobre una investigación que hacía el fiscal Carlos Rívolo sobre una supuesta cuenta que tendría la familia de Víctor Santa María no declarada en Suiza por cuatro millones de dólares, denuncia que había sido realizada por la UIF y por Graciela Ocaña (...). Que no te engañen, te van a decir que es un cambio artístico. Ninguna renovación artística. Seguramente van a echar a alguna otra persona que piense totalmente distinto a mí para decir que no fue ideológico, pero Víctor Santa María me echó por esa nota", expresó Ninci en su cuenta de Instagram, el 21 de diciembre.

Este martes, el conductor del ciclo de elnueve, Beto Casella, hizo referencia a este hecho y defendió a su excompañera en Los ángeles de la mañana. "A mí me plantearon el tema de Mercedes como que quedaba fuera del rol del programa porque Mercedes es más de la primicia, por ahí es más para un programa como LAM. Nosotros le hemos dicho 'no te mates por la primicia', nosotros somos más como los borrachos de la fiesta que opinamos sin saber", dijo.

Sin embargo, enseguida se puso serio y confesó que ni bien se enteró de la decisión del canal intentó interceder por su compañera. "Igual me duele que se quede sin laburo, si no les gustaba en Bendita dije que la lleven a otro espacio y no hubo caso. Por ahí había una historia con Mercedes que no les gustaba, no sé si mezclada con la política o algo personal. No sé, a mí no me gustó", aseguró.

"Si se puede consensuar conmigo tanto quien se va o quien llega, mejor. Yo ya paré el canal un día por un compañero, tampoco puedo hacer un piquete cada vez que el canal diga tenemos que desprendernos de alguien, pero me duele porque es una chica que tiene cuatro pibes. No tiene un ex que le pase dinero todos los meses. Laburo va a encontrar, porque es muy buena", remató Casella.

En su descargo por Instagram, Ninci había reconocido la intención del conductor de interceder frente a las autoridades del canal. "Quiero agradecerle a Beto Casella, te amo porque sé lo que me defendiste, a capa y espada. Quiero agradecerle al director del programa, porque también sé lo que me defendiste. Y también a Diego Toni, director del canal, porque no quería que yo me fuera. A todos mis compañeros de Bendita les digo que los quiero muchísimo, y les pido por favor que ahora no me den con un caño. Ya veo que voy a otro canal y empiezan a matarme, espero que no", finalizó, con humor.

