Luis le dio una lección al conductor, que le quiso hacer una broma.

28 de agosto de 2020 • 01:19

Luis Daniel Rodríguez Rodríguez (con mismo apellido por parte de madre y padre) nació en Perú, pero desde hace 25 años vive y trabaja en Buenos Aires. Como tantos otros colegas taxistas llegó hasta la puerta de eltrece para participar de Bienvenidos a bordo. Tres ruletas, varias chances en cada una, y la posibilidad concreta de llevarse un auto cero kilómetro y la correspondiente licencia para trabajarlo.

Simpático, elegante y con facilidad de palabra, Luis resumió en pocos minutos la historia de su familia, y hasta le sobró tiempo para reconocerle el mérito de estar ahí a su hija Melody, que fue quien lo anotó para participar, eligiendo el número correspondiente a la fecha en el que ella nació.

La conversación, destinada a aflojar tensiones, comenzó con el origen del ceviche, que Luis enseguida situó en su tierra natal: "Hay muchos que se dicen que son sus creadores pero no. Es del Perú, porque los pescadores salían a la mar y solamente tenían sal y limón. Entonces filetearon un pescado, lo cortaron en cuadraditos y prepararon lo que ahora se llama ceviche". Claramente, el hombre sabía de qué hablaba.

"Lo que no es peruano es el pisco", lo apuró Guido Kaczka a modo de chiste, pero enseguida se dio cuenta de su error. Porque a Luis se le endurecieron las facciones, y lo interrumpió: "¿Cómo no? Espera un poquito. Nosotros luchamos por el nombre, no por el licor. El pisco es anterior a los Incas. Cuando vienen los españoles en el año 1524 traen la cepa de uvas, y plantan en la ciudad de Pisco. Y ahí lo empezaron a producir. Cuatrocientos años después llega el primer chileno a Pisco, y él lo patenta".

Claramente, al concursante, la salida de Guido no le gustó nada. Para aflojar tensiones y que vuelvan las sonrisas, Guido no solo le reconoció la autoría de la bebida alcohólica sino que también le confesó: "Para mí el dulce de leche también es peruano". Una humorada para poner fin a un debate que comenzaba a ponerse espeso.