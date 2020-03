Cae y su revelación en Divina Comida Crédito: Captura de pantalla

3 de marzo de 2020

Divina Comida es el reality del verano , en el cual los famosos hacen declaraciones polémicas o sorprendentes, pero en un ámbito relajado y ameno de una cena entre colegas sin conductores de por medio. Así Cae dejó boquiabiertos a sus comensales al contar sus excesos de rockstar en los ´90, y entre ellos habló de su adicción al sexo.

El músico, que compartió la mesa con Silvina Escudero, Pía Slapka, Marcelo Polino y José María Muscari, comenzó a hablar de esos temas cuando el director teatral, que oficiaba de anfitrión, le preguntó si los músicos suelen tomar mucho vino. "Sí... yo era de de tomar mucho vino y después de chupar muchas cosas más, pero vino la monogamia y me salvó de esas cosas extrañas", dijo entre risas.

El cantante contó luego que cuando comenzó a ser famoso cometió "algunos excesos": "Uno dice monogamia y parece aburrido, pero en mi caso el amor se hizo presente y me rescató de eso".

Además compartió su definición sobre una relación amorosa: "El amor es inteligente, va mutando. Si vos pretendés que el amor sea los primeros cinco meses en los que la oxitocina tira al palo, estás equivocado. Todos los que hemos tenido relaciones en la vida sabemos que el amor es más que lo físico y que la primera atracción".

"Yo era un pibe de barrio que se encontró con una fama apabullante y nadie está preparado para enfrentarla (...) Me hice adicto al sexo (...) En medio de las giras estuve con hasta 14 personas", aseguró para sorpresa de todos los presentes.

Luego, explicó: "No creo haberme curado de esa adicción, solo que hoy la canalizo en una mujer sola. No hice terapia, la mejor terapia fue conocer a alguien que me sacara de esos excesos con la fuerza del amor. Además me ayudó creer en mi familia y pensar que lo que pasaba en la tele no era la realidad de mi vida porque yo pasé de tener 80 shows al año a tener sólo 8 en 2000".