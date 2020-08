Cantando 2020: Agustín Sierra no pudo evitar hablar de sus romances con Lali Espósito y la China Suárez

La última pareja en presentarse en esta primera ronda del Cantando 2020 fue la compuesta por Agustín Sierra e Inbal Comedi. "Es la primera vez que canto en vivo", confesó el actor cuando apareció en escena. De inmediato, Laurita Fernández destacó el estado físico del ex Chiquititas, que actualmente forma parte de la experiencia Sex Virtual, dirigida por José María Muscari. "Lo sigo en Instagram, como sigo al resto de los participantes", aclaró la conductora.

La pareja interpretó una versión de "Chantaje", el tema que popularizaron Maluma y Shakira en 2016. "El número estuvo bien armado. El espejo funcionó, Agustín tiene muy buena actitud. A esa voz hablada le tenés que sacar provecho para un género en particular. Tenés una voz muy buena para los hablados y los rapeados. Me gustó. Hay que trabajar. No sé cómo estás vivo si es esta tu primera vez en público. Yo estaría desmayada. ¡Qué lugar para debutar elegiste!", expresó Nacha Guevara (6).

Karina "La Princesita" (6) sumó: "Sexys tenían que estar por la canción y estuvieron. Entiendo que Agustín no haya cantado. Tenés que aprender a respirar y te vas a sentir más cómodo. Estuvo bien, pero no me alcanzó". A su vez, Pepito Cibrián (4): "Sos un superman por haberte arriesgado. A mí no me gustó, no entendí el sentido del espejo. No entendí lo que hablaban. No entendí absolutamente nada. No me gustó".

Moria Casán, la dueña del voto secreto durante esta primera ronda, no dio su devolución, enojada con la producción. "No sé si vendré mañana a dar el voto secreto", expresó. Pero, ante el pedido del participante de que opinara sobre su performance indicó: "Desafinaste mucho al principio. Me hizo mal al oído, me dio como vértigo. Las caminatas fueron raras, faltó salsa". Con 18 puntos, la pareja quedó en una de las posiciones más bajas.

Para el final, Ángel de Brito le preguntó a Sierra si era cierto que fue novio de Lali Espósito y también de la China Suárez al mismo tiempo. "¡No me preguntes eso! Teníamos doce años, estábamos jugando", respondió incómodo el actor, antes de retirarse de escena.