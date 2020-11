Cantando 2020: Agustín Sierra se llevó el peor puntaje y deberá cantar un tema de Amy Winehouse Crédito: Prensa LaFlia

Luego de haber ganado la primera ronda del súper duelo, volvió al escenario de Cantando 2020 Agustín "Cachete" Sierra. Antes de cantar, como todos los participantes, debió elegir un sobre al azar con el tema que deberá interpretar la semana próxima.

Dentro del sobre se encontraba la canción "Lollipop", de Viuda e hijas de Roque Enroll, una opción que el actor y su equipo decidieron descartar. Así, en el segundo y último intento, les tocó en suerte "Rehab", de Amy Winehouse. Aquella azarosa elección hizo que Nacha Guevara no pudiera evitar agarrarse la cabeza.

Luego sí, junto a Inbal Comedi cantaron "Amor narcótico", de Chichi Peralta. Tras escucharlos, fue Nacha, dueña de voto secreto, la primera en dar su devolución: "¡Qué raro! No sé qué quisieron hacer, pero no salió. No se unieron las voces, hubo desafinaciones. Hubo un retroceso. No me gustó nada".

"Valoro que teniendo una letra tan larga, no se la hayan olvidado, que es algo que viene ocurriendo con otras parejas. Hicieron al principio un jueguito para que cante más Inbal. Buena jugada. No sé qué decir. Desafinó un poquitín menos Cachete, pero la voz no está colocada donde debería. Chiquitos, yo los quiero", sumó Karina "La Princesita" (5).

Oscar Mediavilla (4), a su vez, consideró: "Valoro los malabares de Steffi, la coach, para llevar adelante esta cruzada. De todas maneras, aunque estuvo medio despegado, entendí lo que quisieron hacer, pero no salió muy bien".

Por último, Moria Casán (6) indicó: "El otro día unas señoras se acercaron y me dijeron que aman a Cachete. Señoras mayores. Creo que son una pareja muy angelada. Han sido desde el primer día elegidos por el público y eso no tiene precio. Eso le da a Cachete cierta comodidad. Se juntaron los planetas. Inbal te acompaña divino. Está más plantada, se está divirtiendo más. Pero hoy sonó raro. Cantaron 'Amor narcótico' y parecía que había estupefacientes ahí en el medio. No se les dio. No amalgamaron. Les voy a poner un voto de apoyo".

