Cantando 2020: Ariel Pucheta no le escapó a la polémica con Rodrigo Tapari

Ariel Pucheta se refirió a la situación con Rodrigo Tapari Crédito: Instagram: @ary_rafaga

24 de octubre de 2020 • 00:59

Ante el positivo por coronavirus de Lola Latorre y Lucas Spadafora, Ariel Pucheta e Ivanna Rossi se ocuparon de cubrir ese lugar, con una performance que dio excelentes resultados. En la previa, Ángel de Brito le preguntó a Pucheta sobre algunas de las presuntas fricciones que mantuvo con Rogrido Tapari, actual cantante de Ráfaga.

Sin ánimo de esquivar el debate, Ariel explicó que hubo algunos problemas que pronto se convirtieron "en una bola de nieve", y detalló: "Será que nos tenemos que sentar a hablar y listo". Y puso en duda algunas versiones que circularon, sobre sus excompañeros de Ráfaga hablando mal de él. Por último, Ángel le preguntó si consideraba que esa banda era más de él o del nuevo cantante, y muy diplomático, Pucheta aseguró que esa es una respuesta que debe dar el público. Dicho eso, el cantante junto Ivanna presentaron "Malparida", la canción emblema de la novela homónima.

En la devolución, Nacha Guevara felicitó a ambos por su voz, y destacó: "Ivanna sos tremenda, tenés mucha energía. Empezaron flojito, pero fueron agarrando velocidad, y las voces se llevan lindo" (7). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda elogió a Ivanna por su interpretación, pero consideró que Ariel no logró destacar como sí lo hizo su compañera (8).

Por su parte, Oscar Mediavilla celebró que Pucheta se animara a salir "de su ritmo habitual", y destacó: "Lo hiciste bien. Al principio costó el arranque, pero después te empezaste a meter, a rodar bien. Ivanna, lo tuyo es estelar. Creo que el tema se fue construyendo y llegó al final bien armado. El nivel está mejor, y ustedes son una de las parejas que están adentro y que permiten que uno respire aire más fresco" (voto secreto).

Por último, Moria Casán confesó que por primera vez tuvo un "orgasmo auditivo", y exclamó: "Me encantó, desde que llegaron. Han arrasado, me avasallaron, me dieron ganas de gritarlos y abrazarlos todo el tiempo" (10).

